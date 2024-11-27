Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

Tекст: Валерия Городецкая

Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

«Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.