Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

Tекст: Денис Тельманов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.



При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.