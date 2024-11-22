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Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине
Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт
Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.
При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.
В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.