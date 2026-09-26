Таджикистан впервые подал заявку на членство в Совете Безопасности ООН

Таджикистан подал заявку на место непостоянного члена СБ ООН на 2028–2029 годы

Tекст: Мария Иванова

Таджикистан официально предложил свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2028–2029 годов. Об этом в ходе общеполитической дискуссии на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел республики Сироджиддин Мухриддин.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для укрепления всемирной организации требуется высокая степень ответственности, которую Душанбе готов на себя взять, сообщает ТАСС.

Мухриддин также обратил внимание на то, что республика баллотируется в Совет Безопасности впервые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН.

В мае главы внешнеполитических ведомств России и Таджикистана обсудили партнерство Москвы и Душанбе.

Весной президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о желании попасть в Совет Безопасности ООН.