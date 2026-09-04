Заболоцкая ответила в ГА ООН на вопрос о принадлежности Крыма

Tекст: Катерина Туманова

Заболоцкая прокомментировала выступления ряда делегаций, которые решили обратиться к территории России, не являющейся предметом обсуждения, поскольку тема заседания была посвящена резолюции «Исправить карту: восстановление баланса в глобальном картографическом отображении и содействие справедливому изображению регионов мира, прежде всего Африки».

«Эти территории, о которых упомянули указанные делегации, – это часть Российской Федерации, и эти территории были частью Российской Федерации столетиями. Их народы выразили свое желание вернуться в Россию на свободных референдумах. Таким образом, было реализовано право на самоопределение и они стали частью России в полном соответствии с Уставом ООН», – приводит ее слова постпредство России при ООН.

Дипломат отдельно обратилась к представителю Британии, отметив, что страна-колониальная держава не первый и не второй раз не признает территориальные реалии, которые сложились в результате применения права на самоопределение.

«Но со временем позиция их меняется, и они признают то, что является фактом. Поэтому хотелось бы на их языке ответить: «Never say never», – завершила выступление Заболоцкая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму заявили о фактическом признании полуострова российским из-за НАСА. Юрист: заявил, что Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море. Глава крымского парламента Константинов заявил о неспособности Украины признать статус Крыма.