В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Песков не стал анонсировать даты визита Уиткоффа и Кушнера
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть точные сроки приезда спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
«Не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможном визите американских представителей, передает РИА «Новости».
Между тем Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что американские переговорщики могут посетить Киев уже 6 сентября. При этом отмечалось, что окончательная дата поездки на Украину пока не утверждена, а консультации по этому вопросу продолжаются. Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно планов Уиткоффа и Кушнера.
Ранее Песков назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.
Помощник президента России Юрий Ушаков указал на необходимость тщательной проработки подобных международных контактов.
Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.