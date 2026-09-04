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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 13:38 • Новости дня

    Песков не стал анонсировать даты визита Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался называть точные сроки приезда спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    «Не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможном визите американских представителей, передает РИА «Новости».

    Между тем Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что американские переговорщики могут посетить Киев уже 6 сентября. При этом отмечалось, что окончательная дата поездки на Украину пока не утверждена, а консультации по этому вопросу продолжаются. Белый дом не предоставил официальных комментариев относительно планов Уиткоффа и Кушнера.

    Ранее Песков назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал на необходимость тщательной проработки подобных международных контактов.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    2 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем

    Самолет-разведчик ВВС США пропал с радаров в районе Баренцева моря

    Американский самолет-разведчик исчез с радаров над Баренцевым морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Денис Тельманов

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США перестал отслеживаться в акватории Баренцева моря после часа патрулирования севернее Мурманска.

    Стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США пропал с радаров после патрулирования севернее Мурманска, передает РИА «Новости».

    Американский Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с базы британских ВВС «Милденхолл» на юго-востоке Британии около 12.30 мск. Пролетев недалеко от берега Норвегии, борт оказался в Баренцевом море примерно в 15.50 мск.

    Затем воздушное судно начало движение на запад. В 16.40 мск самолет исчез с радаров, находясь примерно в 400 километрах севернее российской границы. Предполагается, что инцидент произошел из-за отключения трекеров, обеспечивающих геолокацию.

    Пункт назначения американского самолета в сервисах отслеживания полетов не указан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду два британских самолета-разведчика совершили полет вдоль российских границ.

    Неделей ранее посол России в Осло Николай Корчунов резко раскритиковал предоставление норвежских баз для авиации НАТО.

    В марте 2024 года российский истребитель МиГ-31 отогнал пару американских бомбардировщиков от границы над Баренцевым морем.

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    2 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

    Рубио объяснил визит шефа ЦРУ в Москву налаживанием связи между спецслужбами

    Рубио рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву
    @ Francesco Fotia/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу стал продолжением линии на поддержание контактов между спецслужбами двух стран, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио объяснил визит Рэтклиффа в российскую столицу стремлением сохранить каналы связи между разведками двух стран, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Вашингтону крайне важно продолжать диалог с российской стороной, несмотря на существующие политические разногласия.

    «Несмотря на все разногласия, которые у нас могут быть, Соединенным Штатам необходимо иметь возможность поддерживать связь с Россией с очень практической точки зрения – у них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними», – сказал Рубио.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность взаимодействия российских и американских разведывательных ведомств.

    Американский госсекретарь Марко Рубио назвал возможный отказ от двустороннего общения безответственным шагом.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    США разочаровал отказ вице-канцлера Германии фотографироваться с Силуановым

    Bloomberg: США разочаровал отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

    Tекст: Ольга Иванова

    Демонстративный отказ вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля фотографироваться с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20 вызвал резкое недовольство американских властей, пишет Bloomberg.

    Поведение Клингбайля, который демонстративно не стал фотографироваться с Силуановым на встрече G20, вызвало недовольство в США, передает РИА «Новости» со ссылкой Bloomberg.

    «Глава Минфина Скотт Бессент выразил разочарование по поводу бескомпромиссной и открыто конфронтационной позиции Клингбайля по отношению к своему российскому коллеге», – говорится в статье.

    Немецкий политик отказался присоединиться к традиционной общей фотографии участников G20 вместе с Силуановым, и его поддержали другие европейские участники. Отмечается, что этот инцидент отражает все более напряженные отношения между Европой и США.

    Европейские политики и чиновники выразили недовольство визитом Силуанова на мероприятия G20. Со своей стороны, Бессент напомнил тем, у кого остался неприятный осадок от недавних переговоров, что ладить надо со всеми. Он добавил, что украинский конфликт невозможно урегулировать без взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие Антона Силуанова на заседании G20 стало полной неожиданностью для представителей европейских стран.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие переговоры министров финансов двух государств.

    Скотт Бессент назвал взаимодействие с Москвой абсолютно необходимым для урегулирования конфликта.

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    2 сентября 2026, 17:55 • Новости дня
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    Силуанов рассказал о встрече с министром финансов США
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал подробности встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    Силуанов рассказал, что обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних финансовых отношений, передает РИА «Новости». Встреча представителей двух стран состоялась в американском городе Эшвилл на полях саммита «Большой двадцатки».

    «Мы познакомились друг с другом. Это положительно. Договорились о том, что есть основы для того, чтобы развивать наши финансовые отношения. Понятно, что это не просто сейчас. Все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение», – заявил глава ведомства.

    Силуанов выразил уверенность в постепенном восстановлении экономических связей между государствами по мере нормализации глобальной геополитической обстановки. Он подчеркнул, что именно финансисты способны первыми достичь успеха в налаживании контактов.

    По словам министра, диалог необходимо продолжать. Он отметил наличие общих точек соприкосновения, развитие которых поможет в дальнейшем облегчить решение политических вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу продуктивной.

    Скотт Бессент обосновал необходимость контактов с Москвой для урегулирования украинского конфликта.

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    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

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    4 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов

    Bloomberg: Законопроект о санкциях против России застрял в Конгрессе США

    Конгресс США не захотел рассматривать антироссийские санкции до выборов
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Проект санкций против России, одобренный Сенатом, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей Конгресса США, сообщает Bloomberg со ссылкой на спикера палаты Майка Джонсона.

    Вероятность его принятия до ноябрьских выборов крайне мала из-за опасений, что документ расширит тарифные полномочия администрации президента США и приведет к росту цен на нефть, передает Bloomberg.

    Джонсон выразил сомнение в голосовании по инициативе до промежуточных выборов. По его словам, законодатели планируют провести в Вашингтоне всего несколько рабочих дней в течение ближайших двух месяцев. Ведущие демократы в комитетах по иностранным делам и налогам выступают против документа, что указывает на широкие разногласия. Беспокойство по поводу инициативы выражают и некоторые группы республиканцев.

    «Мы все верим в санкции против России, но вам нужна правильная формула, если вы принимаете законопроект», – заявил Джонсон. Он добавил, что законодатели пытаются проработать этот вопрос и убедиться в возможности создания документа, который сможет пройти все голосования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские сенаторы одобрили законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

    Позже документ столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей.

    Американские демократы испугались предоставления Белому дому чрезмерно широких полномочий для введения пошлин.

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    3 сентября 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США

    Путин рассказал о большом количестве друзей России в США

    Путин заявил о наличии у России множества друзей в США
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил о наличии у Москвы множества друзей в Соединенных Штатах.

    «У нас много друзей из Соединенных Штатов», – заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), передает РИА «Новости».

    В качестве одного из примеров российский лидер привел присутствовавшего на мероприятии американского актера Стивена Сигала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером.

    А американский актер полностью исключил вероятность капитуляции России перед Североатлантическим альянсом.

    Ранее российский президент отметил заинтересованность многих компаний США в возобновлении сотрудничества с Москвой.

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    2 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Трамп заявил о планах провести новый саммит с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в проведении нового саммита с президентом России Владимиром Путиным после завершения конфликта на Украине.

    Американский лидер во время общения с журналистами в Овальном кабинете подтвердил намерение организовать переговоры с главой российского государства, передает РИА «Новости».

    «О, мы его точно проведем», – ответил Трамп на вопрос о возможности новой двусторонней встречи.

    Политик уточнил, что поддерживает регулярные контакты как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он выразил уверенность в способности обоих лидеров остановить продолжающийся конфликт.

    Трамп подчеркнул готовность организовать встречу незамедлительно, однако отметил, что планирует провести саммит ближе к завершению конфликта на Украине. Он добавил, что рассчитывает на успешное осуществление этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Дональд Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения мирных усилий.

    В сентябре прошлого года президент США выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина.

    До этого глава американского государства допустил организацию совместных переговоров России, Соединенных Штатов и Украины.

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    1 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Карасин: Встреча Силуанова и Бессента улучшила отношения России и США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча министров финансов России и США на саммите G20 положительно сказалась на атмосфере двусторонних отношений, хотя украинский вопрос обсуждался без глубокой детализации, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что встреча министра финансов России Антона Силуанова и американского коллеги Скотта Бессента на полях саммита G20 в Эшвилле способствовала улучшению отношений между странами, передает «Газета.Ru».

    «Насыщенный разговор двух министров финансов прояснил картину не только в военно-политической, но и в финансовой сфере, которая временами не менее важна. Такой контакт немножко оздоровил атмосферу двусторонних отношений [РФ и США], не связанных с военными действиями, положением на линии боевого соприкосновения [на Украине]», – отметил дипломат.

    По словам Карасина, в ходе переговоров Силуанов и Бессент затронули вопрос мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что обсуждение этой темы прошло без глубокой проработки деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров Антона Силуанова со Скоттом Бессентом на полях саммита G20.

    Американская сторона назвала прошедшую встречу министров продуктивной.

    Глава Минфина США исключил возможность заключения экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    2 сентября 2026, 08:18 • Новости дня
    Минфин США оправдал приглашение России на встречу G20

    Бессент обосновал необходимость участия российской делегации в саммите G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул важность контактов с Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Руководитель американского финансового ведомства прокомментировал приглашение российской стороны на заседание министров финансов стран G20 в Северной Каролине, передает ТАСС.

    По его словам, президент США Дональд Трамп стремится выстроить хорошие отношения со всеми государствами.

    «Если стороны не говорят, если мы не взаимодействуем, как можно его урегулировать?» – отметил Скотт Бессент, говоря о перспективах разрешения кризиса на Украине.

    Американский министр признал недовольство некоторых европейских политиков из-за присутствия делегации из Москвы, однако назвал взаимодействие абсолютно необходимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Американская сторона назвала прошедший в Эшвилле диалог продуктивным.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил улучшение атмосферы двусторонних отношений после этой встречи.

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    3 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    США сняли антироссийские санкции со швейцарской компании DuLac Capital

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское министерство финансов вывело из-под действия антироссийских санкций швейцарскую компанию по управлению активами DuLac Capital.

    Вместе с головной организацией из черного списка были исключены ее филиалы, расположенные в Москве и Петербурге, передает ТАСС. Причины такого шага финансовое ведомство не уточнило.

    DuLac Capital и ее российские подразделения находились под американскими рестрикциями с мая 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американский Минфин исключил из санкционных списков сына Владимира Потанина Ивана и нескольких бывших банкиров.

    В апреле ведомство сняло ограничения с бывшего министра финансов России Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон вывел из-под антироссийских санкций три турецкие и эмиратские компании.

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    3 сентября 2026, 11:11 • Новости дня
    Путин оценил настрой Трампа на конструктивную работу

    Путин: Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на позитивную и конструктивную работу.

    «Президент Трамп, насколько я понимаю, чувствует и, вижу, настроен на такую позитивную и конструктивную работу», – сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за полноформатное восстановление отношений с Вашингтоном. Однако он отметил, что этот процесс зависит не только от России, но и от американской стороны.

    Кроме того, президент добавил, что контакты с администрацией США продолжаются в настоящее время. Он выразил надежду на то, что это взаимодействие будет поддерживаться и в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле лидеры двух стран провели четвертый за год телефонный разговор.

    Дональд Трамп ранее сообщал об очень хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    Российская сторона подтверждала заинтересованность в полномасштабном восстановлении двусторонних связей.

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    4 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Кобяков: Вашингтон сделал небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента России Антон Кобяков заявил, что американские власти спровоцировали эскалацию напряженности, усложнив экспорт углеводородов и нарушив безопасность морских маршрутов.

    Выступая на Восточном экономическом форуме, политик указал на деструктивную роль американского руководства на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Провоцируя Иран, эскалируя напряженность в регионе, Вашингтон сильно уменьшил экспорт углеводородов через Ормуз и сделал снова небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан», – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные организовали скрытый судоходный маршрут на Ближнем Востоке.

    Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой о перекрытии Красного моря.

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    4 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер решили в ближайшие дни приехать в Москву и Киев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время совершить рабочие поездки в российскую и украинскую столицы, сообщил источник.

    Уиткофф и Кушнер в ближайшее время планируют посетить Москву и Киев, передает ТАСС.

    «Да, это так», – заявил источник, отвечая на соответствующий вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют совершить совместную поездку в российскую и украинскую столицы.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американскими переговорщиками.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об ожидании визита делегатов в Москву.

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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