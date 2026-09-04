Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе в пятницу днем показали незначительное снижение на 0,7%, опустившись до 856 долларов за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости».

Ближайшие октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах начали торги на уровне 860,2 доллара. К 9:05 мск стоимость поднялась до 868,2 доллара, однако к 14:18 мск вновь снизилась до 856,2 доллара.

Резкое удорожание голубого топлива в Европе ранее спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние цены выросли почти на 60% к февралю, преодолев отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. В июле стоимость подскочила еще на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара.

Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. Столь высоких показателей не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стоимость голубого топлива на европейских биржах превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

На следующий день биржевые цены на газ опустились ниже 869 долларов.

Утром в пятницу стоимость октябрьских фьючерсов по индексу TTF достигла 868 долларов за тысячу кубометров.