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Более 60 вузов России и Китая объединились для подготовки инженеров
На форуме в Хабаровске обсудили российско-китайскую промышленную и технологическую кооперацию
Россия и Китай намерены расширять технологическую кооперацию, делая ставку не только на совместные производства, но и на подготовку инженерных кадров. Перспективы такого взаимодействия обсудили на сессии «Российско-Китайская промышленная и технологическая кооперация» в рамках II Российско-Китайского форума, который проходит 4–6 сентября в Хабаровске.
Одной из центральных тем дискуссии стал технологический суверенитет России и возможности привлечения китайских партнеров к реализации промышленных проектов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении. Член Совета Федерации Виктор Калашников отметил заинтересованность российской стороны в локализации производства оборудования для целого ряда отраслей.
«У Хабаровского края, у Российской Федерации есть большой запрос на технологический суверенитет. Россия полностью открыта к сотрудничеству с дружественными странами. Китай – наш большой друг. Такие проекты, как локализация двигателя внутреннего сгорания под нужды судостроения, судоремонта, горнодобывающей техники, энергетики, коммунального сектора, лесопромышленного комплекса – это проекты, которые российская сторона готова рассматривать», – отметил Калашников.
Практическим примером российско-китайского взаимодействия стал проект PRY ENGINE CHINA CO., LTD по локализации производства двигателей внутреннего сгорания в Хабаровском крае. По словам представителя компании Лянь Хайцзюня, этап проверки работы двигателей уже пройден, а следующим шагом должно стать развитие их производства и ремонта непосредственно в России.
«Дальнейший план развития – тесное сотрудничество с российскими коллегами: производство двигателей в соответствии с российскими требованиями и подготовка кадров», – подчеркнул Хайцзюнь.
Участники сессии рассмотрели и другие механизмы промышленного сотрудничества, включая использование площадок МТОР, укрепление производственных цепочек, трансфер инноваций и развитие общей научно-производственной базы. Значительная часть обсуждения была посвящена кадровому обеспечению новых проектов.
Председатель правления корпорации «Евразия» Фэн Яоу заявил, что современному производству требуются специалисты, способные не только получить инженерное образование, но и работать непосредственно с технологиями и интеллектуальной собственностью. Для решения этой задачи, по его словам, необходимо объединять образовательную, технологическую и инновационную инфраструктуру.
«Поэтому наша цель – создать экосистему, где образование, подготовка кадров, трансляция технологий, инкубатор и патентная защита работают вместе. За 25 лет мы подготовили более 80 тыс. инженеров, сегодня у нас учится 25 тыс. студентов. Мы соединили более 60 вузов России и Китая», – рассказал Фэн Яоу.
Таким образом, образовательное сотрудничество становится одним из элементов промышленной кооперации двух стран: совместная подготовка инженеров должна обеспечить специалистами проекты, связанные с локализацией производств и внедрением новых технологий.
Модератором сессии выступил директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман. В обсуждении участвовали представители государственных структур, бизнеса, вузов, институтов развития и технологических организаций. Среди них – ректор ТОГУ Юрий Марфин, генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова, начальник Центра научно-технологического развития АО «Газпром» Ольга Магсумова и генеральный директор ООО «СибИнжиниринг Компани» Александр Сисюк.
II Российско-Китайский форум проходит под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Программа объединяет более 40 деловых, культурных и спортивных площадок. Ожидается участие около 4 тыс. представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества из 21 российского региона и 14 провинций Китая.
Организатором форума выступает правительство Хабаровского края при поддержке федеральных ведомств и институтов развития. Генеральными партнерами стали ООО «А7», порт «Эльга» и АО «Полюс».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о старте перекрестных Годов образования России и Китая для подготовки кадров. Санкт-Петербургский государственный университет и Университет Цинхуа откроют совместный научно-образовательный центр для укрепления технологического партнерства. Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил рост числа совместных промышленных проектов с локализацией производственных мощностей.