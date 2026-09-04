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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    11 комментариев
    4 сентября 2026, 16:45 • Новости дня

    В Конго выявили более 90 заражений Эболой за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки в Демократической Республике Конго зафиксировали резкий скачок заболеваемости смертельной лихорадкой, жертвами которой стали десятки местных жителей.

    О новых случаях опасной инфекции сообщил Национальный институт общественного здравоохранения республики, передает РИА «Новости». Специалисты ведомства ведут регулярный мониторинг ситуации с распространением болезни в африканском государстве.

    «За последние 24 часа зарегистрировано 92 новых случая заражения, 33 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6342, погибших – 3072 человека с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек. Эпидемия опасного заболевания охватила территорию размером с Францию.

    Местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

    2 сентября 2026, 17:35 • Новости дня
    Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян

    Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России выросла на 25%

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество выживающих в течение года после постановки онкологического диагноза россиян увеличилось на 25%, показатель продолжает расти, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

    Заявление Мурашко прозвучало в среду на торжественном открытии форума «Инновационная онкология», передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 75-летию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

    «Число онкопациентов, которые ранее погибали на первом году заболевания, возросло на 25% – это перспективный показатель, улучшающийся с каждым годом», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о стабильном увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком.

    В столичном «Сколково» открыли современный лечебно-диагностический комплекс онкобольницы №62.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об устойчивом снижении смертности от онкологических заболеваний в России.

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    2 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Врачи в Подмосковье вытащили живого таракана из уха девушки

    Tекст: Ольга Иванова

    В подмосковном Фрязино врачи успешно удалили крупного живого таракана из слухового прохода пациентки, которая обратилась в больницу с жалобами на сильную боль.

    Девушка обратилась в приемное отделение Щелковской больницы во Фрязине с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. Во время осмотра врач обнаружил забившееся глубоко внутрь слухового прохода насекомое, передает РИА «Новости».

    «Мы аккуратно обездвижили и извлекли насекомое. После антисептической обработки отпустили пациентку домой», – рассказал оториноларинголог медицинского учреждения Сархан Кичибеков.

    Врачи подчеркивают, что таракан в ухе представляет серьезную угрозу. По словам специалистов, оставшийся внутри фрагмент хитина может спровоцировать гнойное воспаление, а продукты жизнедеятельности насекомого токсичны для слизистой оболочки и способны вызвать аллергию или химический ожог. В настоящее время слуху пациентки ничто не угрожает, ей назначен контрольный осмотр через несколько дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи в Московской области извлекли проглоченный игрушечный амулет из желудка ребенка.

    Месяцем ранее американскую военную базу Форт-Худ лишили столовой из-за нашествия тараканов.

    В июле рязанские медики оказали экстренную помощь мальчику с застрявшим в бронхе пластмассовым свистком.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    2 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Уганда дала своей нефти название Pearl Sweet Petroleum

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Уганды Йовери Мусевени представил официальное торговое название для добываемой в стране нефти – Pearl Sweet Petroleum.

    Слово Sweet в названии указывает на низкое содержание серы в сырье, а Pearl отсылает к известному прозвищу страны – «жемчужина Африки», передает ТАСС. «Будущие доходы от нефти должны направляться на развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, железных дорог, университетов и других долгосрочных национальных активов, а не на увеличение потребления импортных предметов роскоши», – заявил Мусевени.

    Теперь нефтяные компании приступят к переговорам с потенциальными покупателями и нефтеперерабатывающими заводами. Коммерческую добычу планируется начать до конца 2026 года.

    Основу проекта составляют месторождения Kingfisher и Tilenga, которые разрабатывают китайская CNOOC и французская TotalEnergies соответственно.

    Извлекаемые запасы нефти в государстве оцениваются в 1,65 млрд баррелей. Ожидается, что на пике добыча достигнет 230 тыс. баррелей в сутки.

    Экспортировать сырье планируют по Восточноафриканскому нефтепроводу длиной 1 443 километра до танзанийского порта Танга. Стоимость этого проекта составляет 5 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе действующий глава Уганды Йовери Мусевени победил на президентских выборах.

    Ранее власти этой африканской страны выразили желание начать переговоры с Россией о строительстве АЭС.

    Соседняя Танзания летом предложила российским компаниям совместно разрабатывать месторождения природного газа.

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    1 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили пути урегулирования кризисов в Африке

    МИД: Россия и Турция объединили усилия для урегулирования конфликтов в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и заместитель министра иностранных дел Турции Муса Кулаклыкая провели консультации по вопросам преодоления кризисов в Сахаро-Сахельском регионе, сообщил МИД.

    Дипломатические ведомства двух стран подтвердили готовность содействовать африканским государствам в решении внутренних проблем, передает РИА «Новости». Встреча представителей Москвы и Анкары состоялась во вторник.

    «Особое внимание уделили Сахаро-Сахельскому региону, проблематике предотвращения и преодоления региональных конфликтов, исходя из фундаментального принципа «африканским проблемам – африканские решения», – заявили в министерстве.

    Стороны также обсудили опыт проведения партнерских форумов. Участники переговоров отметили обоюдное стремление способствовать превращению континента в самостоятельный и влиятельный центр мирового развития.

    Представители государств подчеркнули необходимость продолжения активного диалога для мирного урегулирования ближневосточных и африканских кризисов. Эта работа должна опираться на международное право и строгий баланс интересов всех вовлеченных участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об участии украинских военных в террористических атаках на территории африканских государств.

    Месяцем ранее заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко рассказал о помощи Москвы в обучении местных военнослужащих использованию боевой техники.

    Этот же высокопоставленный дипломат отметил попытки украинских наемников создать второй фронт против России в Африке.

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    2 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Попова предупредила о приходе в Россию новых штаммов гриппа

    Попова сообщила о риске распространения гонконгского и свиного гриппа

    Tекст: Мария Иванова

    В Россию могут проникнуть новые варианты гонконгского и свиного гриппа из Южного полушария, в связи с чем глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан вакцинироваться.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о риске распространения новых вариантов гриппа в России, передает РИА «Новости».

    Выступая на Восточном экономическом форуме, она отметила всплеск заболеваемости в Южном полушарии.

    «В наше лето в Северном полушарии – в Южном полушарии наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу, при том что на южноамериканском континенте наблюдался подъем гриппа H3N2, а в азиатской части мира, в Южном полушарии наблюдался подъем гриппа с пандемическим потенциалом девятого года, гриппа H1N1», – заявила она.

    Руководитель ведомства пояснила, что к нам, скорее всего, придут штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у россиян нет должного иммунитета. В связи с этим она подчеркнула важность вакцинации.

    По ее словам, в этом году планируется привить до 60% населения страны. Это позволит сформировать популяционный иммунитет. Попова добавила, что ситуация остается контролируемой, а уровень заболеваемости в последние годы выглядит достаточно спокойным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состав вакцин от гриппа в России полностью изменится в предстоящем сезоне.

    Глава Роспотребнадзора спрогнозировала начало первой волны заболеваемости в сентябре.

    Летом академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал туристам воздержаться от поездок на Бали из-за циркуляции вируса в Южном полушарии.

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    2 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    В России полностью обновили состав вакцин от гриппа

    Попова сообщила о замене всех трех компонентов в вакцинах от гриппа

    Tекст: Мария Иванова

    Состав вакцин от гриппа в России в предстоящем сезоне полностью изменится в соответствии с международными рекомендациями, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о старте Всероссийской кампании по вакцинации на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

    Она отметила, что в предстоящем сезоне состав вакцин против гриппа полностью обновится.

    «В этом году по международным рекомендациям экспертов в вакцинах от гриппа заменены все три компонента. Компонент гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, компонент гриппа А (H3N2) и компонент гриппа В», – заявила руководитель ведомства журналистам.

    Попова подчеркнула, что одновременная замена всех трех штаммов является редким случаем. Роспотребнадзор советует региональным властям привить до 60% населения, включая 75% людей из групп риска.

    Сделать прививку рекомендуется в сентябре или октябре для своевременной выработки иммунитета перед эпидемическим подъемом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала начало первой волны заболеваемости гриппом в сентябре.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил масштабную вспышку инфекции в новом эпидемическом сезоне благодаря обновлению вакцины.

    Заместитель президента Российской академии образования посоветовал россиянам заранее позаботиться о прививке.

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    3 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    При попытке хищения нефти из трубопровода в Нигерии погибли 37 человек

    AFP: Не менее 37 человек погибли при хищении нефти из трубопровода в Нигерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки человек погибли на юге Нигерии от отравления токсичными парами во время незаконной откачки нефти из трубопровода, пишет агентство AFP со ссылкой на неправительственные организации.

    Как сообщает AFP, трагедия произошла в районе населенного пункта Окрика, расположенного недалеко от города Порт-Харкорт на юге страны, передает ТАСС. Злоумышленники организовали незаконные врезки в трубопровод для откачки и последующей продажи сырья.

    В процессе хищения часть людей скончалась из-за воздействия токсичных паров. На юге Нигерии, где находятся основные объекты нефтедобычи, подобные кражи происходят регулярно.

    Местные правоохранительные органы и армия систематически проводят операции по уничтожению подпольных установок для перегонки нефти.

    В июле правоохранительные органы раскрыли преступную схему по краже нефти в Дагестане.

    В августе прошлого года сотрудники МВД пресекли масштабное хищение сырья из трубопровода на территории России.

    В том же месяце 13 человек утонули в нигерийском штате Замфара при бегстве от боевиков.

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    2 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава ВОЗ назвал эпидемию Эболы в Конго рекордной

    ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго стала самой быстроразвивающейся в истории

    Tекст: Денис Тельманов

    Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стала самой быстроразвивающейся в истории из-за наличия неизвестных медикам цепочек передачи вируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Гебрейесус заявил об угрожающих темпах распространения заболевания, передает РИА «Новости». «Эта эпидемия уже стала второй самой масштабной в истории. При этом это самая быстроразвивающаяся эпидемия в истории. И она охватывает огромную географическую территорию», – подчеркнул руководитель ВОЗ.

    Основная часть смертельных случаев фиксируется непосредственно в общинах. Специалисты отмечают, что небезопасные похоронные практики способствуют дальнейшему распространению вируса среди населения.

    Медики признают наличие скрытых цепочек передачи инфекции, которые пока не удается отследить. До тех пор, пока ситуация с выявлением контактов не изменится, вспышка лихорадки продолжит уносить жизни людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2786 человек.

    Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов сообщили об охвате эпидемией территории размером с Францию.

    При этом темпы распространения вируса значительно превышают показатели самой смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.

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    3 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    МЧС анонсировало создание центра гуманитарного реагирования в Мьянме

    МЧС: Россия создаст центр гуманитарного реагирования в Мьянме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена организовать на территории Мьянмы специализированный центр помощи, сообщили в МЧС.

    Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков обсудил с зарубежными коллегами запуск совместного центра гуманитарного реагирования на основе передовых российских технологий, рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Приветствуем заинтересованность Мьянмы в создании на ее территории совместного центра гуманитарного реагирования с использованием российских технологий и ожидаем от вас информацию по проекту создания центра», – сказал Куренков.

    Руководитель ведомства выразил готовность направить отечественных специалистов для оказания необходимых консультаций. Он также предложил экспертам из Мьянмы посетить Москву для детального обсуждения вопросов сотрудничества, подчеркнув положительную динамику в двусторонних отношениях.

    В прошлом году в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения прибыли 264 российских спасателя.

    МЧС России доставило в зону катастрофы специализированный аэромобильный госпиталь.

    Врачи отряда «Центроспас» оказали медицинскую помощь более 20 пострадавшим местным жителям.

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    3 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Общее количество инфицированных вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило шесть тысяч, погибли более трех тысяч человек, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.

    Общее количество инфицированных в республике увеличилось до 6250, передает РИА «Новости». От смертельной лихорадки скончались 3039 пациентов, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения ДРК.

    «За последние 24 часа зарегистрировано 64 новых случая заражения, 32 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6250, погибших 3039 человек с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстроразвивающейся в истории.

    В конце августа Национальный институт общественного здравоохранения ДРК зафиксировал 5794 случая заболевания опасным вирусом.

    Темпы распространения инфекции значительно превысили показатели смертоносной эпидемии 2014-2016 годов.

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    4 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Американец прожил девять месяцев со свиной почкой до пересадки человеческой

    Tекст: Мария Иванова

    Пациент Тим Эндрюс стал первым человеком, успешно перенесшим замену генно-модифицированной свиной почки на человеческую после рекордных девяти месяцев жизни без диализа.

    Американец Тим Эндрюс стал первым пациентом, который прожил девять месяцев с почкой генно-модифицированной свиньи, после чего ему успешно пересадили человеческий орган, передает РИА «Новости».

    Операция по ксенотрансплантации прошла в январе 2025 года, когда мужчине было 66 лет.

    «В январе 2026 года Тим Эндрюс стал реципиентом донорской человеческой почки. Его случай представляет собой наиболее длительный период выживания без диализа после ксенотрансплантации свиной почки живому человеку», – рассказали в Гарвардской медицинской школе.

    Врачи Массачусетской больницы наблюдали за состоянием пациента, фиксируя работу органа и отсутствие передачи инфекций. Свиная почка начала функционировать сразу, а раннее отторжение удалось успешно купировать. Ученые считают, что ксенотрансплантация поможет пациентам с почечной недостаточностью отказаться от диализа в ожидании донорского органа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские медики провели пересадку печени и почек свиньи пациенту со смертью мозга.

    Ранее ученые из КНР впервые пересадили живому человеку печень генетически модифицированного животного.

    В 2025 году американка Тована Луни установила рекорд по продолжительности жизни со свиной почкой.

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    4 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила лечения ОРВИ у детей

    Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей

    Tекст: Мария Иванова

    Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ у детей, добавив фитотерапию и новые препараты, а также советы по питанию во время болезни.

    Министерство здравоохранения утвердило обновленные клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей, передает РИА «Новости».

    Документ вводит условное разделение заболевания на легкую, среднетяжелую и тяжелую формы, а также расширяет список применяемых медикаментов.

    Впервые в рекомендации включена возможность использования фитотерапии. Детям с острым трахеитом и трудноотделяемой мокротой могут назначать экстракты плюща, первоцвета и тимьяна. Однако в документе отмечается отсутствие доказанной эффективности таких препаратов при лечении ОРВИ у несовершеннолетних.

    Значительное внимание уделено нефармакологическим методам. Использование меда, лимона и травяных чаев рассматривается как безопасная альтернатива лекарствам при отсутствии аллергии.

    Врачи советуют не заставлять ребенка есть при лихорадке, а кормить «по аппетиту» и избегать избыточного питья.

    В список рекомендованных лекарств вошли новые препараты. Детям от 20 кг при гриппе средней тяжести может назначаться «Балоксавир марбоксил». Пациентам старше двух лет в первые 48 часов болезни рекомендован «Умифеновир» для подавления размножения вирусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-терапевт Алексей Парамонов объяснил причины заражения респираторными вирусными инфекциями в летний период.

    В январе Минздрав сократил перечень препаратов для лечения гриппа до 39 наименований.

    Прошлой осенью Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост заболеваемости ОРВИ среди школьников.

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    4 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    Эксперт Минпросвещения объяснила правила помощи школьникам при выборе профессии

    Родителям посоветовали не навязывать подросткам выбор профессии

    Tекст: Мария Иванова

    Родителям необходимо стать поддерживающими проводниками для старшеклассников, помогая им отделить истинные желания от чужих ожиданий при выборе будущей специальности, отметила замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования МГППУ Анна Ермолаева.

    Родителям стоит помогать детям определиться с будущей специальностью, задавая открытые вопросы и не навязывая готовые решения, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта Минпросвещения РФ Анны Ермолаевой, важно выявить истинные желания подростка.

    «Выбор профессии – это не разовое решение, а длительный процесс самопознания, в котором важны пробы, ошибки и рефлексия. Родители могут стать не наставниками-диктаторами, а поддерживающими проводниками: задавать открытые вопросы, делиться своим опытом, но не навязывать готовые ответы. Особенно ценно помочь подростку отделить свои истинные желания от чужих ожиданий – тогда выбор станет осознанным, а не вынужденным», – пояснила она.

    Специалист добавила, что неопределенность в таком возрасте является нормой. Подростку необходимо пространство для исследования своих интересов без страха осуждения.

    Кроме того, Ермолаева посоветовала родителям обсуждать со старшеклассниками не только учебу, но и друзей, планы и увлечения. Если разговоры о поступлении занимают большую часть времени, ребенок может начать избегать общения, что угрожает хрупкому контакту в выпускном классе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал выбор будущей специальности определением судьбы человека на всю жизнь.

    Аналитики выявили высокий интерес российских подростков к креативным профессиям.

    Клинический психолог Анна Саулина призвала взрослых избегать излишнего давления на старшеклассников перед выпускными экзаменами.

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    4 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву

    Air Tanzania сообщила о возобновлении полетов в Москву с 7 сентября

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Air Tanzania решила вернуть регулярные рейсы из Дар-эс-Салама в российскую столицу с 7 сентября после проведения оценки рисков на маршруте.

    Танзанийский авиаперевозчик принял решение вернуть в расписание полеты из Дар-эс-Салама в российскую столицу, передает ТАСС.

    В компании заявили: «Авиакомпания Air Tanzania Company Limited (ATCL) рада сообщить клиентам и общественности о возобновлении регулярных рейсов между Дар-эс-Саламом и Москвой с понедельника, 7 сентября 2026 года».

    Представители перевозчика пояснили, что возвращение маршрутов стало возможным после завершения плановой оценки рисков операционной обстановки. Для пассажиров вновь открыто бронирование на рейсы TC422 и TC423.

    Кроме того, клиенты, которые уже оплатили перелет в период временной приостановки авиасообщения, получили возможность перебронировать свои билеты на новые даты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Росавиация выдала танзанийскому перевозчику разрешение на полеты в Москву.

    В начале июля в столичном аэропорту Внуково приземлился первый прямой рейс из Дар-эс-Салама.

    Четвертого сентября африканская авиакомпания временно прекратила авиасообщение с Россией.

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    4 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Орешкин заявил о необходимости изменения системы ОМС из-за ИИ

    Орешкин: Внедрение ИИ в российскую медицину потребует изменения системы ОМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил о необходимости изменения системы обязательного медицинского страхования для внедрения искусственного интеллекта в медицину.

    Внедрение технологий искусственного интеллекта в отечественную медицину потребует пересмотра системы обязательного медицинского страхования, передает РИА «Новости».

    Выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин привел в пример столицу, где ИИ уже активно используется в радиологии.

    «Она не дала этот инструмент каждому радиологу, сидящему у конкретного аппарата, как часто в разных странах пытаются делать. Она полностью перестроила бизнес-процесс: есть снимок, который делается, и там больше нет врача», – рассказал Максим Орешкин. Он добавил, что для анализа снимков со всех территорий в Москве создан специальный центр с высококвалифицированными специалистами и ИИ.

    По словам Орешкина, развитие подобных систем позволит стереть границы между регионами в сфере здравоохранения. Врачи в Москве смогут удаленно анализировать снимки, сделанные, например, на Чукотке. Однако для работы такой схемы потребуется изменить регулирование системы ОМС, чтобы определить, как именно средства будут поступать к врачам.

    При этом Орешкин подчеркнул, что ИИ не сможет полностью заменить человека в медицине. Врач обладает необходимым контекстом и опытом, которых нет у алгоритмов. Самодиагностика с помощью чат-ботов ненадежна, а наиболее качественный результат достигается только при совместной работе ИИ и специалиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном внедрении платформы «МосМедИИ» в медицинских организациях 75 регионов России.

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость активного использования современных цифровых технологий для снижения риска врачебных ошибок.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с технологией искусственного интеллекта.

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    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    • США возобновили войну удачно для России

      Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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