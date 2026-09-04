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В Конго выявили более 90 заражений Эболой за сутки
За прошедшие сутки в Демократической Республике Конго зафиксировали резкий скачок заболеваемости смертельной лихорадкой, жертвами которой стали десятки местных жителей.
О новых случаях опасной инфекции сообщил Национальный институт общественного здравоохранения республики, передает РИА «Новости». Специалисты ведомства ведут регулярный мониторинг ситуации с распространением болезни в африканском государстве.
«За последние 24 часа зарегистрировано 92 новых случая заражения, 33 смерти. Таким образом, общее число заболевших достигло 6342, погибших – 3072 человека с момента начала вспышки», – говорится в ежедневном отчете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 3039 человек. Эпидемия опасного заболевания охватила территорию размером с Францию.
Местные власти приступили к массовой вакцинации населения.