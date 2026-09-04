В Конго выявили более 90 заражений Эболой за сутки

Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных россиян

Мурашко: Выживаемость онкопациентов в России выросла на 25%

Tекст: Денис Тельманов

Заявление Мурашко прозвучало в среду на торжественном открытии форума «Инновационная онкология», передает РИА «Новости». Мероприятие приурочено к 75-летию НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Число онкопациентов, которые ранее погибали на первом году заболевания, возросло на 25% – это перспективный показатель, улучшающийся с каждым годом», – сказал министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о стабильном увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком.

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