Тринадцать человек утонули в Нигерии при бегстве от боевиков

В Нигерии перевернулась лодка с жителями, спасавшимися от нападения

Tекст: Денис Тельманов

Тринадцать человек утонули в штате Замфара на северо-западе Нигерии, когда пытались спастись от вооруженных людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер. Трагедия произошла в области Бирнин Магаджи, где в пятницу днем боевики напали на местных жителей.

Люди бросились к реке, где находилась единственная лодка, однако она оказалась перегружена и перевернулась. Как сообщил агентству местный житель Шешу Мохаммед, погибло тринадцать человек, еще двадцать два удалось спасти.

По словам районного главы Майдамма Данкило, двадцать два человека числятся пропавшими без вести. Местные власти продолжают поисковые работы. Власти отмечают, что подобные нападения в отдаленных районах штата встречаются регулярно, здесь действуют бандитские группировки, совершающие нападения и похищения ради выкупа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные люди напали на деревню Адабка в штате Замфара, в результате чего погибли 13 человек. В деревне Сабон-Гарин-Дамри в том же штате бандиты похитили более 50 жителей. В городе Кондуга в штате Борно женщина-смертница совершила теракт на рынке, в результате чего погибли как минимум 24 человека и множество получили ранения.