Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объект, связанный с ядерной программой Ирана, подвергся авиаудару, сообщают TMZ. Речь идет о комплексе «Талеган 2» в Парчине, который в последние месяцы был значительно укреплен: на сооружении появилась новая бетонная оболочка, затем его засыпали грунтом. Спутниковые снимки, предоставленные Vantor, зафиксировали на крыше объекта три крупных и точных места попадания боеприпасов.

Эксперты отмечают, что характер повреждений схож с ударом 13-тонных авиабомб GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые применялись год назад во время операции Midnight Hammer по иранским объектам Фордо и Натанз. Тогда, по данным издания, B-2 сбросили двенадцать таких бомб на Фордо и еще две – на Натанз. Официальных подтверждений применения GBU-57/B к Талеган – 2 нет: в CENTCOM отказались комментировать этот вопрос.

По информации TMZ, Талеган – 2 был одним из наиболее защищенных подземных объектов, связанных с ядерными разработками Ирана. США и Израиль отмечали повышенные меры по укреплению подобных объектов накануне нынешнего конфликта.

Эксперты не исключают, что могли быть использованы и другие типы боеприпасов, поскольку меньшие по размеру «противобункерные» бомбы также способны наносить серьезные разрушения при последовательном применении по одной точке. CENTCOM ранее подтверждал, что в ходе ударов по подземным объектам на территории Ирана B-2 применяли и 900-килограммовые бомбы.

Объект Талеган – 2 связывают с производством специальных взрывчатых веществ для ядерных вооружений, однако представители Ирана регулярно отвергают подобные обвинения.

