Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».
Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.
Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».
Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».
Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.
Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.