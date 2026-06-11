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    Мигранты вернули Европу к идее концлагерей
    ВЦИОМ назвал главные поводы для гордости за Россию
    Глава Минобороны Британии Хили подал в отставку из-за недофинансирования ведомства
    МИД назвал следующую страну, где пройдет конкурс «Интервидение»
    МИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
    Предметный план панорамы обороны Севастополя частично сохранился после атаки ВСУ
    Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    Разрешение на открытие сезона получили 49 пляжей Анапы
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    6 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 16:44 • Новости дня

    В Киеве заставили прохожих встать на колени перед погибшим бойцом ВСУ

    Военные ВСУ в нецензурной форме потребовали от киевлян встать на колени перед траурной колонной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре украинской столицы прохожих в грубой форме принудили встать на колени во время проезда кортежа с телом погибшего военнослужащего.

    Во время движения траурной процессии с телом погибшего бойца ВСУ по центру Киева прохожих заставляли опускаться на колени, сопровождая требования нецензурной бранью, пишет издание «Украина.ру». Опубликованные кадры демонстрируют агрессивное поведение сопровождающих колонну лиц.

    На видео запечатлено, как молодая девушка встает на колени перед проезжающими машинами. Из черного автомобиля с украинским флагом в адрес случайных свидетелей звучали угрозы и мат. «Стой, будешь следующим», – кричали из проезжавшей машины.

    Издание подчеркивает, что подобное агрессивное принуждение не имеет отношения к элементарной человеческой культуре, однако на Украине теперь формируются свои специфические традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, похоронные процессии ВСУ уже требовали от украинцев вставать на колени перед катафалками.

    Вместе с тем недавно киевские военкомы жестоко избили потерявшего на фронте обе ноги ветерана. А в Черниговской области мобилизованных мужчин под выстрелы заставляли ползать по земле.

    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    11 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» установлен контроль над Охримовкой в Харьковской области, а Южная группировка взяла под контроль Роскошное в Донецкой народной республики (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Роскошное в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малиновкой, Дружковкой, Николаевкой, Рай-Александровкой, Пискуновкой, Константиновкой и Артемом ДНР.

    При этом противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американскую бронемашину HMMWV и канадский бронеавтомобиль Senator, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    В то же врем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шийковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурово, Святогорска и Красного Лимана ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV, французский бронетранспортер VAB и канадский Senator, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Завидо-Кудашево, Новоалександровки, Кучерова Яра, Василевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ВСУ сообщили о прилете двух «Искандеров» по целям в Полтаве, а в Сумской области полностью отключилось электричество в городе Конотоп, сообщили военкоры.

    Российские вооруженные силы нанесли ночные ракетные удары по целям в Полтаве, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Звуки мощных взрывов отчетливо слышали жители всего города.

    По данным ВСУ, инфраструктура была поражена двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», при этом средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один из снарядов.

    Кроме того, местные власти сообщили о серьезных последствиях ночных обстрелов в Сумской области. В результате ударов город Конотоп полностью остался без электроснабжения.

    В начале июня российские войска поразили промышленные и военные объекты на Украине массированным ракетным ударом.

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла.

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    11 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Россия в ОБСЕ: «Коалиция дронов» стала главным спонсором убийства россиян

    Дипломат в ОБСЕ Жданова назвала европейских спонсоров убийства россиян дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства, поставляющие беспилотники украинской армии, а также перечисляющие деньги для этого, несут прямую ответственность за убийства россиян, заявила глава делегации России на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

    «Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской «коалиции дронов», возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тыс. БПЛА», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Жданова отметила, что всего иностранные кураторы передали на Украину более 1,5 млн беспилотников. Для отработки навыков их массированного применения планируются совместные учения на прибалтийском полигоне «Селия»

    При этом поставляемые аппараты регулярно используются для прицельных ударов по гражданским лицам.

    Представитель России напомнила о недавних террористических атаках на железной дороге. 2, 4 и 8 июня украинские дроны ударили по пассажирским поездам в Крыму, что привело к жертвам среди мирного населения. Только за прошедшую неделю 94% пострадавших граждан стали жертвами подобных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста. Президент Владимир Путин обвинил западные страны в поставках дронов для атак на российские регионы.

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    11 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана

    Марочко: Российские войска вытеснили ВСУ из Старого Каравана в ДНР

    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Старый Караван на краснолиманском участке ДНР после выхода украинских подразделений перешло в серу зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последней информации, в населенном пункте Старый Караван уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие выдавили их. Село перешло в так называемую серую зону», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, украинские формирования оттянули силы и технику из Старого Каравана на запасные позиции в район Ольховских лесов. ВСУ, как отметил эксперт, сейчас очень активно применяют ударные и разведывательные дроны на данном участке.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие постепенно продвигались в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на серьезное сопротивление.

    Он уточнил, что противник широко использовал роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому российские бойцы сосредоточились на выявлении и уничтожении огневых средств для более безопасного продвижения и дальнейшего освобождения территории ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ.

    Группировка российских войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений.

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    11 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ

    ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб

    Tекст: Вера Басилая

    Завербованный киевскими властями зарубежный гражданин планировал застрелить сотрудника Минобороны из бесшумного пистолета в обмен на получение статуса беженца в Европейском союзе, сообщила ФСБ.

    ФСБ сообщила, что предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался иностранец 1990 года рождения. Мужчину забросили на территорию страны в феврале 2026 года. Для выполнения задания он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов, а также изучил места проживания и работы своей цели.

    На допросе несостоявшийся киллер признался, что Служба безопасности Украины завербовала его в одной из европейских стран. Туда он сбежал от уголовного преследования на родине. В качестве награды за ликвидацию российского военного кураторы обещали помочь ему оформить статус беженца для легального проживания в Европейском союзе.

    В январе силовики предотвратили убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге.

    В марте сотрудники спецслужб сорвали атаку украинских беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

    Месяцем ранее правоохранители задержали готовившего взрыв по заданию Киева жителя Челябинска.

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    10 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой»
    В Киеве демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой»
    @ t.me/kyivdemontazh

    Tекст: Вера Басилая

    На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев - город герой» была демонтирована советская наградная звезда, сообщили украинские СМИ.

    Киевские власти демонтировали советскую звезду со стелы «Киев – город-герой» на въезде в украинскую столицу, сообщил в среду украинский телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

    «На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы «Киев – город герой» была демонтирована советская наградная звезда», – говорится в сообщении вещателя. Отмечается, что этот символ пополнит экспозицию государственного музея авиации имени Антонова.

    Соответствующее решение депутаты городского совета приняли еще 18 декабря 2025 года. На том же заседании парламентарии постановили снести памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также убрать мемориальную доску Петру Чайковскому.

    Кампания по уничтожению монументов советской эпохи и переименованию улиц стартовала на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. Впоследствии местные власти перешли к активной борьбе со всем, что имеет отношение к России.

    В начале июня рабочие демонтировали памятник писателю Михаилу Булгакову на Андреевском спуске в Киеве.

    Месяцем ранее Киевская областная администрация переименовала десятки улиц с советскими названиями в Чернобыле и Припяти.

    Осенью 2024 года сторонники декоммунизации сняли барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда» со стелы в Одессе.

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    11 июня 2026, 07:09 • Новости дня
    ФСБ нашла секретный заминированный склад с оружием НАТО под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отступающие украинские войска возле Красноармейска оставили тайник с западными гранатометами и пулеметами для проведения будущих диверсий, заявили в управлении ФСБ по ДНР.

    «Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении», – указали в ведомстве, РИА «Новости».

    Это оружие планировалось использовать в диверсионно-террористических целях.

    Внутри укрытия находились пять ручных гранатометов производства стран НАТО. Кроме того, силовики изъяли канадский и турецкий пулеметы, а также штурмовые винтовки из Германии и Италии. Все найденное оружие уже передано представителям Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики изъяли под Красноармейском противотанковые гранатометы Javelin.

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    10 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы

    DPA: Бригада Бундесвера отработала боевые сценарии вблизи границы с Белоруссией

    DPA: Немецкие танкисты впервые провели учения у белорусской границы
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новое бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные маневры с использованием более 300 беспилотников на литовском полигоне в 15 километрах от рубежей Союзного государства.

    Новая бронетанковая бригада ВС ФРГ в Литве впервые провела учения в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от границы Белоруссии. Основная фаза маневров Freedom Shield 2026 стартовала на военном полигоне Пабраде, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Командир подразделения Кристоф Хубер отметил важность практической подготовки войск. «Для нас как для 45-й танковой бригады «Литва», входящей в состав 10-й танковой дивизии, крайне важно готовиться к возможным конфликтным и боевым сценариям будущего, а не к войне прошлого», – заявил офицер.

    В тренировках задействованы около 2,9 тыс. военнослужащих, включая 2,3 тыс. солдат из Германии, а также порядка 800 единиц техники из восьми стран НАТО. Немецкая сторона активно применяет свыше 300 беспилотных летательных аппаратов. Подразделение впервые отрабатывает ведение боя непосредственно на территории прибалтийской республики.

    Решение о переброске контингента на восточный фланг альянса принял министр обороны Борис Писториус. К 2027 году Берлин планирует разместить в Литве на постоянной основе 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала. Строительство военного городка в граничащем с Белоруссией районе обойдется в 1,4 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску военнослужащих для развертывания бронетанкового подразделения у границ Белоруссии. Однако размещенная в Литве бригада Бундесвера сталкивается с нехваткой личного состава и систем противовоздушной обороны. Тем не менее, к концу 2027 года Германия разместит в республике до пяти тысяч солдат на постоянной основе.

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    11 июня 2026, 02:55 • Новости дня
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    Пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщает региональный оперштаб.

    По данным оперштаба, в Северском районе продолжается отражение атаки БПЛА.

    «Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    Кроме того, фрагменты дронов нашли по трем адресам в частном секторе. В одном домовладении загорелась хозпостройка, в другом взрывной волной выбило остекление. Также зафиксировано нарушение газовой магистрали, уточнили в оперативных службах. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число сбитых в четверг на подлете к Москве БПЛА выросло до 14.

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили свыше 20 украинских беспилотников, атаковавших Севастополь.



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    11 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об обязательном автоматическом уничтожении украинских аппаратов при приближении к румынским границам.

    Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды, передает РИА «Новости».

    В пятницу возле порта Констанца сдетонировал морской беспилотник. Позднее выяснилось, что из пяти обнаруженных аппаратов один взорвался на Украине, а остальные четыре – в румынских водах.

    «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – заявил Мируцэ.

    Глава ведомства подчеркнул необходимость установки электронных датчиков для отслеживания местоположения техники. Он также запросил у Киева содействие в расследовании обстоятельств произошедшего взрыва.

    Новейший украинский безэкипажный катер взорвался в румынском порту Констанца. Этот морской аппарат входил в потерявшую управление группу из пяти дронов.

    Ранее власти Греции подготовили официальную дипломатическую ноту Украине из-за обнаружения аналогичного катера со взрывчаткой.

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    11 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза

    Захарова: Киев каждую неделю бомбит Евросоюз

    Захарова обвинила Киев в регулярных бомбардировках Евросоюза
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на регулярные инциденты с украинским оружием в европейских странах.

    По ее словам, западные государства продолжают спонсировать Киев, закрывая глаза на очевидные последствия, передает РИА «Новости».

    «Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз... Если и вводить термин «политическое членовредительство», то лучше иллюстрации не найти», – подчеркнула Захарова.

    В качестве примеров дипломат перечислила происшествия в Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, Греции и Румынии. Она упомянула беспрецедентный случай, когда истребитель НАТО сбил беспилотник альянса над территорией союзника, добавив, что в ответ Запад лишь призывает выделять Украине больше денег.

    В начале мая греческие военные обезвредили украинский ударный беспилотник у острова Лефкада.

    В конце мая другой дрон упал на крышу жилого дома в румынском Галаце.

    Захарова назвала обвинения западных стран в адрес России бездоказательными.

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    11 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М «Адмирал Нахимов» заставила американских военных аналитиков пересмотреть концепцию ударных сил флота США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

    Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Петербурге заявил, что возможности обновленного крейсера «Адмирал Нахимов» оказали влияние на формирование концепции так называемого «Золотого флота» США, передает ТАСС.

    «Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого Золотого флота США», – заявил руководитель ОСК. Он отметил, что характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.

    По словам Пучкова, «Адмирал Нахимов» прошел комплексное обновление, в ходе которого устаревшие системы заменили на современные образцы вооружения. В результате корабль по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Сейчас крейсер находится на этапе испытаний, которые идут строго по графику, утвержденному ВМФ. После их завершения российский флот получит современный корабль для выполнения задач в любой точке Мирового океана.

    Ранее тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после масштабной модернизации.

    Осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов» завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

    В конце прошлого года Белый дом анонсировал создание американского «золотого флота» из десяти новых линкоров.

    Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.

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    10 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    На Украине решили заочно судить телеведущего Бориса Корчевникова

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские правоохранительные органы завершили расследование против телеведущего Бориса Корчевникова и готовятся заочно его судить, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

    Представители офиса генерального прокурора Украины намерены провести процесс над Борисом Корчевниковым, передают «Вести». Следственные мероприятия в отношении журналиста уже полностью завершены.

    Материалы уголовного производства переданы для дальнейшего рассмотрения по существу. «Прокуроры офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт», – сказано в официальном сообщении ведомства.

    В марте прошлого года Служба безопасности Украины заочно объявила Бориса Корчевникова в розыск.

    В том же месяце украинские правоохранители предъявили обвинения актеру Ивану Охлобыстину. В октябре прошлого года ведомство заочно обвинило певца Филиппа Киркорова.

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