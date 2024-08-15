Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

Tекст: Антон Антонов

Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.