Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
Украинцев угрозами и штрафами заставляют вставать на колени перед катафалками ВСУ
Опубликованы видеозаписи из Киева и Тернополя, на которых похоронные процессии вооруженных сил Украины требуют от украинцев вставать на колени перед катафалками.
На первом видео, снятом в Киеве, от прохожих на улице через микрофон с использованием нецензурной лексики потребовали встать на колени. Украинские СМИ пишут, что подобные процессии регулярно ездят от центральной площади Киева («Майдан Независимости») до дома погибших военных. Судя по видео, снятому в Тернополе, от украинцев требуют вставать на колени, угрожая им штрафами «за оскорбление ВСУ».
Напомним, на Украине уже неоднократно происходили поджоги автомобилей, которые принадлежат украинским военным.