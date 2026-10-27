Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

  • Новость часаУшаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
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    Хуситы уничтожают два государства одновременно
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Участники ФСЭГ заявили о намерении совместно реагировать на газовые кризисы
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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 19:17 • Новости дня

    Reuters: Путин отверг компромисс по Донбассу в разговоре со Стуббом и Стере

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере отверг возможность компромисса по вопросу Донбасса, сообщает Reuters.

    Путин сообщил европейским лидерам об отказе Москвы идти на уступки в отношении цели взять под полный контроль всю территорию Донбасса, передает Reuters. В ответ представители Финляндии и Норвегии указали на необходимость достижения справедливого мира для урегулирования конфликта, говорится в материале.

    Агентство также отмечает, что последним лидером страны Евросоюза, который связывался по телефону с российским президентом, был французский лидер Эммануэль Макрон. Их беседа состоялась в июле 2026 года, однако информация о ней не была обнародована, а сами переговоры не принесли результатов.

    Напомним, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    Президент Финляндии Александр Стубб назвал состоявшийся диалог откровенным и содержательным.

    27 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    «Единая Россия» пообещала решить проблему долгов участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что «Единая Россия» проработает с ЦБ и банками единый подход к списанию кредитных долгов участникам СВО.

    Военнослужащие не должны сталкиваться с отказами в списании задолженности из-за правовой неопределенности, сообщил Сайбель, комментируя обращение Ассоциации российских банков в ЦБ и Госдуму. После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 млн рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.

    «Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора для выработки единого подхода к спорным случаям, говорится в сообщении канале «Единой России» в Max.

    Сайбель подчеркнул необходимость прояснить порядок применения закона, чтобы исключить разночтения.

    «Каждый случай отказа нужно разбирать предметно, с оценкой обстоятельств и правовых оснований. «Единая Россия» будет добиваться устранения спорных моментов, чтобы предусмотренные законом гарантии работали без сбоев», – добавил парламентарий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ассоциация российских банков предложила уточнить закон о списании кредитных долгов для участников СВО.

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    27 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов

    Аналитик Рожин: Указ Зеленского о круговой обороне не остановит освобождение городов

    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что Киев готовится к затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее на Украине ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о создании инженерных заграждений в городской черте.

    «Указ Владимира Зеленского о круговой обороне городов говорит, что противник не уверен в целостности фронта на длительной временной дистанции. Киев всерьез опасается приближения российских войск к ряду крупных агломераций», – объяснил военный аналитик Борис Рожин.

    Эксперт указал: по замыслу военно-политического руководства Украины, отходящие войска должны иметь сильные позиции в городах, где будут держать оборону. «Для этого на городских окраинах копаются противотанковые рвы и окопы, возводятся инженерные сооружения, создаются запасы снарядов, провианта, медицинских средств», – пояснил спикер.

    Собеседник призвал не путать укрепрайоны с организацией круговой обороны. «Первый вариант подразумевает создание локальных оборонительных позиций при наличии связи с войсками и центром. Второй сценарий предполагает более масштабные инженерные защитные сооружения и логистическую отрезанность города», – детализировал аналитик.

    Таким образом, продолжил он, указ Зеленского означает, что украинские военные, занявшие круговую оборону в крупной агломерации, по сути, должны непременно погибнуть. «Думаю, указ предполагает также запрет на выход из окружения даже в случае такой возможности. Пытающихся спастись бойцов будут расстреливать свои же. Собственно, ВСУ уже неоднократно применяли такой подход», – уточнил Рожин.

    Судя по всему, круговая оборона предполагает принудительную эвакуацию мирных жителей, добавил собеседник. «Сами же агломерации в ходе боев будут почти гарантированно превращены в руины. И в Киеве это прекрасно осознают», – указал спикер. По его словам, вероятно, указ коснется таких городов, как Запорожье, Сумы, Славянск, Краматорск.

    В целом, пояснил эксперт, указ Зеленского говорит, что Киев готовится к дальнейшему затягиванию боевых действий, а не к мирному урегулированию конфликта. «Уверен, Москва учитывает это в стратегическом и техническом планировании. Вряд ли организация круговой обороны существенно повлияет на ход СВО и ощутимо замедлит продвижение российских войск», – резюмировал спикер.

    Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о создании инженерных заграждений для обеспечения обороны городов. Документ опубликован на сайте украинского политика.

    Содержание решения не обнародовано, приложение к указу имеет пометку: «Для служебного пользования». Контроль за исполнением инициативы возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Стоит отметить, что в мае администрация Киевской области получила указание приступить к организации круговой обороны населенных пунктов. Об этом сообщал глава Вышгородского района Алексей Данчин. Также весной в населенных пунктах Волынской области стартовала подготовка к круговой обороне, заявляла глава Ковельского района Ольга Черен.

    Между тем в середине октября Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на ощутимом участке фронта.

    По оценкам экспертов газеты ВЗГЛЯД, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    @ Александр Казаков/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

    Телефонный разговор состоялся по инициативе финской и норвежской сторон, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры обменялись мнениями об урегулировании украинского конфликта с учетом недавних встреч спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с Путиным в Петербурге и с представителями Финляндии, Норвегии и Украины в Осло.

    Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров (Россия, Украина, США). Отмечается, что эти переговоры нацелены на вопросы безопасности России и Украины после окончания боевых действий.

    Путин напомнил о первопричинах конфликта и дал оценку текущей ситуации, подчеркнув, что «достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов» России. Он также обратил внимание на то, что конфронтационная политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

    Кроме того, обсуждались вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре подтвердили важность соблюдения международного морского права.

    Президент России также проинформировал о начале гуманитарной операции при посредничестве США в районе Алёшек на херсонском направлении и введении временного «режима тишины». Стороны договорились поддерживать прямые контакты по телефону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным откровенным.

    Агентство Bloomberg сообщило о подготовке переговоров президента России с финским и норвежским коллегами.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

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    27 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину

    Премьер Дании: Звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину не согласовывался

    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре не согласовывали с европейскими союзниками телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    Глава датского правительства крайне скептически отнеслась к самостоятельной инициативе Осло и Хельсинки, передает ТАСС.

    «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас», – заявила Фредериксен в эфире радиостанции DR.

    Ранее канцелярия финского лидера сообщила, что Стубб и Стёре в ходе переговоров выступали исключительно как представители своих стран, а не всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

    Европейские политики заявили о завершении телефонных переговоров с главой российского государства.

    Зарубежные издания ожидали диалога лидеров трех стран для обсуждения перспектив мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Посол Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева

    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Однако гуманитарная миссия «ломает» нарративы Киева, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД России Родион Мирошник.

    «В районе Алешек наблюдаются сложности со связью, поэтому полной картины у нас пока нет. Россия свои обязательства выполнила: в 04:00 мск был введен режим прекращения огня на локальной территории», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.

    Между тем он подчеркнул: российские военные готовы к возможным провокациям и к тому, что противник может недобросовестно соблюдать «режим тишины». «Наши войска остаются на позициях, отвода сил не планируется. Таким образом, возможность оперативно отразить любую провокацию сохраняется», – уточнил собеседник.

    Кроме того, добавил дипломат, запланирован комплекс инженерных работ, которые традиционно выполняют саперные подразделения. В первую очередь речь идет о расчистке основных дорог от мин и боеприпасов. «Вопросы выбора маршрута гуманитарной миссии и обеспечения безопасности находятся в компетенции профильных структур», – отметил Мирошник.

    Он напомнил, что ситуация в Алешках спровоцирована Украиной: город фактически взят в осаду с применением современных военных технологий. Параллельно украинская сторона ведет информационную работу, направленную на искажение картины событий и перекладывание вины на Россию. Один из главных нарративов, продвигаемых Киевом, состоит в том, что Херсонская область – якобы «оккупированная территория» и потому «ответственна» РФ.

    «Но именно Украина несет ответственность за убийства, обстрелы и создание невыносимых условий для жизни населения. Эти преступления очевидны. При этом в информповестке для иностранной аудитории картина намеренно искажается: реализуется целый ряд сценариев, призванных представить ситуацию с точностью до наоборот», – указал Мирошник.

    По его мнению, гуманитарная миссия «ломает ситуацию». Ключевым фактором стал канал коммуникации, согласованный на уровне российского и американского президентов, – взаимодействие между первой леди США Меланией Трамп и омбудсменом Яной Лантратовой. «Через этот канал была передана достоверная информация, на основании которой Штаты оказали давление на Украину, по сути принуждая ее соблюдать нормы международного гуманитарного права», – отметил дипломат.

    Как подчеркнул собеседник, необходимо добиться полного прекращения преступных действий со стороны Украины, среди которых – организация блокады, нанесение ударов по гражданским объектам и населению. Пока ключевым направлением операции остается организация эвакуации.

    «В первую очередь речь идет о раненых и больных, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи и медикаментах. Несмотря на самоотверженность персонала Алешкинской больницы, имеющихся на территории ресурсов недостаточно для оказания требуемого объема помощи», – рассказал он.

    «Кроме того, эвакуация доступна и для тех, кто добровольно выразит желание покинуть город», – добавил Мирошник. Еще одна ключевая задача, по его словам, – доставить в регион продукты питания и ликвидировать дефицит продовольствия.

    Напомним, с 04:00 мск 27 октября российская армия ввела «режим тишины» на Херсонском направлении. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции. К полудню вторника сообщений о нарушении режима тишины не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Накануне он отметил положительную роль американской стороны и переговорщиков президента США Дональда Трампа в достижении договоренностей и подчеркнул, что в Москве ценят эти усилия.

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    Стубб назвал откровенным телефонный разговор с Путиным
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб назвал откровенным и содержательным телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В телефонном разговоре также принял участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Александер Стубб подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине требует поддержания прямого диалога с Россией, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского президента.

    «Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы – соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

    Bloomberg ожидало обсуждения политиками перспектив мирного урегулирования на Украине.

    В субботу сообщалось, что Александер Стубб стал главным кандидатом на роль представителя Европы на возможных мирных переговорах с Москвой.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    27 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с Соединенными Штатами в Арктике, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Во вторник президент открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    На прошлой неделе глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил об обоюдном интересе к восстановлению экономического сотрудничества.

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    27 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о телефонном разговоре с Путиным
    @ NTB/Cornelius Poppe/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

    О состоявшемся телефонном разговоре скандинавских лидеров с президентом России сообщила канцелярия финского президента, передает ТАСС.

    «Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 27 октября», – говорится в заявлении канцелярии.

    В ведомстве подчеркнули, что политики участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств и не выступали от имени Европы в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о подготовке беседы.

    В субботу Александера Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.

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    27 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа

    Премьер Норвегии Стере назвал разговор с Путиным содержательным

    Разговор Путина со Стуббом и Стере продлился полтора часа
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом был содержательным и продолжался полтора часа.

    Стере заявил, что разговор с Путиным длился 90 минут. Беседа политиков затронула важные вопросы, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

    «Это был 90-минутный разговор. Он был содержательным, затрагивал важные вопросы», – сказал премьер Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин обсудил с финским и норвежским коллегами возобновление переговоров по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб также назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования данного звонка с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ

    Путин: Мировые цены на газ выросли, но могут так же резко откатиться назад

    Путин заявил о возможности резкого отката мировых цен на газ
    @ Степан Пугачев/photo.roscongress.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Цены на газ в мире резко выросли, однако они могут так же быстро вернуться на прежний уровень, заявил президент России Владимир Путин.

    «Цены резко выросли, но мы с вами понимаем, что они могут так же резко откатиться назад, вернуться на прежний уровень», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.

    Он отметил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является одним из ключевых игроков глобального газового рынка, отмечает РИА «Новости».

    Российский лидер также добавил, что в настоящее время на газ приходится четверть энергобаланса планеты, при этом каждая страна самостоятельно решает, какой вид генерации развивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об укреплении роли природного газа в качестве опоры глобальной энергетики.

    В воскресенье глава государства оценил долю российского СПГ на рынке Европы в 20%.

    В прошлом месяце Путин назвал причиной роста цен на газ в Европе ошибки западных стран в сфере энергетики.

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    27 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    Путин: Суверенитет одного государства не должен обеспечиваться за счет других
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) заявил, что суверенитет одного государства, в том числе в энергетике, не должен обеспечиваться за счет других.

    «Весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», – заявил Путин, комментируя выступление президента Мозамбика Даниэла Шапу. Его слова приводит ТАСС.

    Российский лидер отметил, что государства должны создавать мосты для налаживания сотрудничества и общего понимания того, как двигаться вперед.

    Путин подчеркнул, что этот прочный мост сегодня востребован с учетом наблюдаемых в мире событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил о возобновлении работы угольных предприятий в Европе на фоне проблем в энергетике.

    Путин отметил серьезный вклад Ливии в стабильность мирового энергетического рынка.

    Глава государства пригласил делегатов саммита ФСЭГ принять участие в Российской энергетической неделе в 2027 году.

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    27 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин передал президенту Финляндии Александру Стуббу и премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для прямых переговоров, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Наш начальник повторил, наверное, уже в миллионный раз, что если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности. Вот это было сказано», – приводят слова Ушакова «Вести».

    Помощник президента отметил, что Стубб и Стере активно транслировали желание Зеленского напрямую переговорить с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине в ходе телефонного разговора со Стуббом и Стере. Разговор состоялся по инициативе финского и норвежского лидеров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о готовности России в принципе возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре.

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