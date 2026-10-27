Путин назвал число иранских студентов в российских вузах

Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.

Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.

Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.