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Путин назвал число иранских студентов в российских вузах
Путин: Число студентов из Ирана в вузах России приблизилось к 10 тыс. человек
Президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что количество иранских студентов в российских высших учебных заведениях приблизилось к 10 тыс. человек.
«Взаимодействуем и в гуманитарной сфере. Число иранских студентов в наших вузах приблизилось к отметке 10 тыс. человек», – цитирует Путина ТАСС.
Президент также обратил внимание, что на рубеже сентября и октября в рамках фестиваля иранской культуры прошла серия мероприятий в Москве, Казани и Астрахани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о продолжении строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране также оценил количество обучающихся в российских высших учебных заведениях студентов из Ирана в 10 тысяч.
Ранее Путин на встрече с Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.