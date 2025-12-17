Суд приговорил москвича к восьми годам за публичные призывы к терроризму

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе суда сообщили, что ему также запретили администрировать сайты в интернете на два года шесть месяцев, передает РИА «Новости».

Суд установил, что Никитушкин разместил в сети 15 сообщений с призывами к экстремистской и террористической деятельности, а также к насильственной смене власти в России. В публикациях содержалась идеология и оправдание деятельности запрещенных организаций, включая «Легион «Свобода России»» и «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ), а также заявления о собственной готовности вступить в эти формирования.

Суд признал Никитушкина виновным по трем статьям УК РФ: публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2), склонение или вовлечение в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1) и публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

10 декабря в России впервые суд оштрафовал гражданина за поиск экстремистских материалов, мужчине из Свердловской области назначили три тысячи рублей штрафа.

Ранее Московский суд приговорил 42-летнюю чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы с выплатой штрафа в 1 млн рублей за подготовку покушения на российского военного.