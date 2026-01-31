  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    В Финляндии что-то сломалось
    31 января 2026, 12:25 Мнение

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    Мы немного стали забывать, что у нас было такое популярное шоппинг-направление под названием «Финляндия». Но какая-то небывалая суета, которую развел президент этой страны Александр Стубб, вновь заставила вспомнить. Причем вот ничего плохого ни одному русскому и даже – ленинградцу – в голову относительно финнов не приходит. Нормально же сидели – несмотря на участие финнов в блокаде Ленинграда.

    За послевоенное время две страны создали практически идеальное пространство, где каждый получал, что хотел, и царила обстановка взаимопонимания. Но новое политическое руководство Финляндии выбрало неправильную сторону истории и буквально за один год разрушило то, что умные люди создавали десятилетиями.

    Как нам докладывают из Хельсинки, в стране нездоровая обстановка буквально подготовки к войне с русскими. Это уже похоже на истерику. И можно было бы относиться к этому, как к истерике, если бы мы не знали, что в качестве врага финны были упорными, выносливыми, умелыми и жестокими. Более того – у финнов до сих пор призывная армия и те, кто в ней служат, совсем не похожи на морально разложившихся европейцев на континенте. Поэтому все, что там раскручивается, должно быть учтено и зафиксировано. Конечно, Маннергейм нынче не тот пошел, точнее – нету там больше Маннергейма, и говорить не с кем. Поэтому странноватый лидер Финляндии, который предлагает малознакомым мужчинам типа Трампа пойти с ним в сауну, выступает с сольными номерами на тему будущего российской-финского конфликта.

    Сольные выступления Стубба на полях Давоса были тоже не слишком удачными и очень- очень противоречивыми. Причем противоречия иногда вмещались в один текст одновременно. Сначала гордый лидер финского народа заявил, что финская армия сможет отразить «российское нападение», а Европа может защитить себя и без США. Тут самое скандальное вот это – «без США».

    «Если США выйдут из сотрудничества совершенно, – сказал Стубб в Давосе. – Как мы сделаем это? Мы можем мобилизовать 280 тыс. военнослужащих за недели. У нас 62 самолета F18. Вы спросите, летают ли они без американцев? Нет. Но вы спросите: верим ли мы, что американцы продолжат летать, поскольку это в их же интересах? Да. Мы только что купили 64 самолета F35. У нас самая многочисленная артиллерия, как и у Польши. У нас есть ракеты дальнего радиуса для земли, воды и воздуха. Если вы меня спросите, может ли финская армия защитить нас от российского нападения, я вам отвечу: да, может».

    Мы давно не питаем иллюзий насчет качества новых европейских политиков, но мы знаем, что финны сломались где-то на уровне правления Саны Марин, с тех пор всё только хуже. И совсем плохо, что у нас вот с этим – почти 1,5 тыс. км общей границы. С политиком, который даже не понимает абсурдности посыла «У нас 128 самолетов, правда они без американцев не летают (что чистая правда)… и, если США выйдут из сотрудничества совершенно, они будут летать, потому что США это нужно». Так «выходят» или «будут летать»? Не говоря о том, что неумный мужчина из сауны таким образом утверждает, что США – деятельная часть грядущего конфликта, по типу событий на Украине. Там дальше было еще что-то про прекрасные бомбоубежища «на 4,5 млн финнов», с отличной собственной энергетикой и богатыми запасами еды, что позволит народу пережить конфликт с Россией. Надо сказать, что в Финляндии народу 5,6 млн. Интересно что будет делать еще 1 млн? Или это не финны, а мигранты и их не пустят в убежища настоящих финнов? «Настоящие финны» – это, кстати, название националистической партии, благодаря которой к власти пришел вот этот этнический швед А. Й. Стубб, спасибо им большое. И они же сейчас задают тон всей антирусской истерике.

    То, что товарищ финский швед заговаривается, поняли и другие люди, поэтому его нарочно переспросили в интервью – так ли все на самом деле, как он сообщает Давосу и миру? Он тут же сказал, что его не очень точно поняли. И уже погнал на другую тему, которой, по его мнению, можно сразить наповал: «Похоже, есть мнение, что Украина проигрывает эту войну. Я просто в это не верю. Это российский нарратив, который часто распространяют в США».

    Если честно – я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Кстати, как он там поживает, наш общий царь, он же царь-освободитель финского народа от шведских колонизаторов?

    Перейти в раздел

