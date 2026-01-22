  • Новость часаРоссийские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    Кремль отреагировал на планы Киева «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании
    Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов
    Доля доллара в мировой торговле рекордно упала
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    3 комментария
    22 января 2026, 13:14 • Новости дня

    Стубб заявил о работе ЕС, США и Украины над документами по конфликту

    Стубб: Запад и Украина начали разработку документов по урегулированию конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Киева работают над пятью-семью документами по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    По словам Стубба, Европа, США и Украина разрабатывают пять-семь ключевых документов по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

    «Я более оптимистично смотрю на мирный процесс. Почему? Потому что теперь я чувствую, что Украина, Соединенные Штаты и Европа на одной стороне», – отметил Стубб.

    Ранее он сообщал, что Европа не имеет отдельного плана по урегулированию украинского конфликта, а с США ведется работа над тремя основными инициативами: план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программа восстановления Украины.

    Президент Финляндии также заявил, что Европе в определенный момент придется начать диалог с Россией по ситуации на Украине на самом высоком уровне.

    Стубб добавил, что обсуждение о назначении специального представителя от коалиции европейских стран или ЕС ведется уже более года.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией. Правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика. Дипломаты считают Александера Стубба одним из возможных претендентов.

    Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Европы сохранить «нацистский киевский режим», что Россия считает неприемлемым.

    21 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»

    Бывший глава «Укрэнерго» Брехт убит ударом тока

    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    @ Пресс-служба «Укрэнерго»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт скончался на одной из подстанций компании, причиной стала остановка сердца после удара током, пишут местные СМИ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Инцидент, по данным украинских СМИ, произошел при выполнении рабочих обязанностей.

    Информацию о гибели Брехта подтвердили в Министерстве энергетики Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, однако официальная причина смерти не была озвучена. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства трагедии.

    Алексей Брехт возглавлял «Укрэнерго» с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого и занимал этот пост до июня 2025 года. В компании он проработал 23 года, в последние месяцы занимал должность члена правления и курировал эксплуатацию и развитие сети систем передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка скончалась после удара током во время игры в контактном фонтане. А до этого в Москве разнорабочий погиб от удара током в автотехцентре района Отрадное.

    Комментарии (23)
    21 января 2026, 23:59 • Новости дня
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского опубликовал его фото на совещании без света, хотя на экране видно освещенное помещение, что вызвало насмешки в Верховной раде.

    Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

    «Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

    Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 10:50 • Видео
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Комментарии (41)
    22 января 2026, 10:54 • Новости дня
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В массированном ударе по целям на Украине в ночь на 20 января заметили новые типы российских ракет и переоборудованные мишени для ПВО, сообщают американские СМИ.

    В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

    Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

    По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

    Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

    Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

    Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

    При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

    Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

    Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

    В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

    Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

    Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

    Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

    Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

    Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

    Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

    Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 21:34 • Новости дня
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии

    В Хмельницком на Украине прошли протесты из-за отключения электроэнергии

    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета, протестуя против длительного отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В Хмельницком, расположенном на западе Украины, у здания городского совета проходит масштабная протестная акция против длительного отсутствия электроснабжения, передает URA.RU. По данным украинского издания «Страна.ua», протестующие собрались возле административного здания в центре города.

    Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», на улицу вышли несколько десятков человек. Демонстранты перекрыли движение транспорта в центре города, высказывая недовольство отсутствием света.

    Между участниками акции и сотрудниками полиции периодически происходят столкновения. Власти пока официально не комментировали ситуацию, однако граждане требуют срочного восстановления электроснабжения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.


    Комментарии (17)
    22 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    Комментарии (12)
    21 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд на Украине наложил арест на имущество лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

    Как сообщил Центр противодействия коррупции, среди арестованных активов оказались гаражи, мобильные телефоны, а также три автомобиля, принадлежащих ее супругу, передает ТАСС.

    В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко. Аргументом стало то, что этот счет является единственным источником доходов депутата.

    Ранее Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему силовики именно сейчас взялись за Тимошенко и как это связано с потенциальными выборами.

    Комментарии (7)
    21 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 60% Киева все еще остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не работает отопление, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале после энергетического селекторного совещания, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, сотрудники госслужбы по ЧС, а также работники энергетических компаний и коммунальных служб.

    Кроме того, премьер-министр Украины и министр обороны получили поручение проверить всю информацию о бронировании сотрудников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для подобных компаний уже принято решение о бронировании 100% персонала.

    Накануне Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Горнорудная компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине временно прекратила производство из-за перебоев с электроснабжением.

    Комментарии (9)
    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    Комментарии (0)
    21 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики

    Tекст: Ольга Иванова

    Кришнаит Александр Ширков был мобилизован в Днепропетровске несмотря на убеждения, позже он погиб в составе штурмового подразделения под Красноармейском на первом боевом задании, рассказал знакомый и единомышленник погибшего Олег Торгало.

    Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли мобилизовали в армию, где он погиб на первом же боевом задании, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал его знакомый и единомышленник Олег Торгало, который отметил, что Ширкова силой забрали на улице, а затем отправили в учебную часть, готовящую бойцов для штурмовой бригады «Скеля».

    Торгало подчеркнул, что у подразделения «Скеля» крайне плохая репутация – по открытым данным, многие новобранцы погибают уже в первые дни, а человеческая жизнь там считается расходным материалом. По его словам, медкомиссия проходила формально, все жалобы игнорировались, годными признавали всех.

    Ширков был убежденным пацифистом и пытался воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудники военкомата не приняли его доводы. В армии его сперва отправили работать на кухню, где смены длились более 20 часов, и он сам вызвался в штурмовое подразделение, чтобы получать хотя бы семь часов сна. Торгало рассказал, что в этом подразделении оказалось много тяжелобольных и пожилых людей, а также тех, у кого не было денег или связей, чтобы избежать службы.

    Перед отправкой на передовую под Красноармейск в Донбассе Ширков смог последний раз выйти на связь. По словам его сослуживцев, другие военные называли новое пополнение «однодневками» из-за минимальных шансов выжить. Ширков погиб от пули в шею при первом же боевом выходе, его тело осталось за линией фронта.

    Торгало заключил, что происходящее – это не просто мобилизация, а массовое нарушение прав и свободы совести граждан, и назвал смерть Ширкова следствием беззакония и административного насилия. Бригада «Скеля» была создана в 2022 году и участвовала в боевых действиях в Харьковской области, Донбассе и на Запорожском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину для принудительной мобилизации прямо на катке в Одессе.

    В Житомирской области мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле военкомата после отказа от госпитализации.

    В Черниговской области мобилизованных мужчин заставили ползать по земле под окрики и выстрелы.

    Комментарии (7)
    22 января 2026, 10:29 • Новости дня
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    NYT: Трамп в Давосе шокировал европейские элиты
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира, вызвав панику среди участников экономического форума, сообщает The New York Times.

    Выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии превратилось в жесткое столкновение его мировоззрения с позицией европейских элит, пишет The New York Times.

    Глава Белого дома пригрозил пересмотреть ключевые принципы западного порядка, заставив многих присутствующих замереть от неожиданности или возмущения. Особое недоумение вызвали слова президента о необходимости передачи острова под контроль Вашингтона в счет прошлых заслуг. «Вы можете сказать «да», и мы будем очень признательны, или вы можете сказать «нет», и мы это запомним», – заявил Трамп, обращаясь к европейским партнерам.

    Он также отметил, что без усилий США во Второй мировой войне европейцы говорили бы сейчас по-немецки. К концу дня американский лидер смягчил риторику, сообщив о достижении предварительных договоренностей с НАТО по Гренландии и отказе от новых пошлин.

    Участники форума с облегчением отреагировали на смену настроения Трампа, используя в переписке слово «Taco», намекающее на его склонность отступать от угроз.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    25 комментариев

    Президент США Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Трамп заявил, что США взяли на себя ответственность за безопасность Гренландии после капитуляции Дании перед Германией во Второй мировой войне.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    Комментарии (5)
    21 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    Трамп: Европа движется в неправильном направлении
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа за последние десятилетия движется в неверном направлении.

    По его словам, некоторые регионы континента стали неузнаваемыми, передает ТАСС.

    «Некоторые места в Европе, откровенно говоря, более неузнаваемы. Можно об этом спорить, но здесь нет предмета спора», – подчеркнул Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Американский лидер оценил происходящие в Европе изменения как «крайне негативные». Он отметил, что по-прежнему любит Европу и желает ей благополучия, но обеспокоен текущими тенденциями.

    Трамп считает, что на европейские страны серьезно влияют бесконтрольная миграция, рост импорта и переход на зеленую энергетику.

    Ранее сообщалось, что Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 08:12 • Новости дня
    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы

    Politico: Европейский дипломат признал окончание эпохи американской мечты Европы

    Европейский дипломат заявил о смерти американской мечты Европы
    @ Spc. Michael Schwenk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский дипломат выразил мнение, что идея американской мечты перестала быть актуальной для Европы, отметив завершение определенной эпохи, сообщило Politico.

    Издание Politico сообщает, что неназванный европейский дипломат заявил о смерти американской мечты для Европы, передает РИА «Новости».

    «Наша американская мечта мертва», – заявил политик.

    По словам источника, на сегодняшний день в Европе теряется вера в идеи и ценности, которые долгое время ассоциировались с Соединенными Штатами Америки.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    Лидеры Евросоюза решили срочно собраться из-за угроз Трампа
    @ Michael Kappeler/Pool/Dts Nachri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Европе и его требования по поводу Гренландии вынудили лидеров Евросоюза срочно собраться в Брюсселе для обсуждения дальнейших шагов, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, разногласия между Трампом и Европой достигли новой остроты, после его выступления в Давосе и публичных высказываний о европейской миграционной политике, регулировании и требовании передать США Гренландию. Трамп также пригрозил ввести пошлины на европейские страны, направившие войска на Гренландию в рамках учений НАТО, но позднее сообщил, что работает над урегулированием вопроса вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    Несмотря на это заявление, ни Трамп, ни НАТО не обнародовали детали возможной сделки по Гренландии. Одна из депутатов парламента Гренландии выразила сомнения в реальности соглашения, отметив, что оно вызвало «полную неразбериху». Европейские лидеры, шокированные угрозами Трампа в адрес суверенитета страны – члена ЕС и НАТО, в срочном порядке проводят консультации.

    В четверг вечером главы государств Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшие шаги и текущее состояние отношений с США, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Они планируют рассмотреть, как реагировать на новый, более жесткий стиль переговоров Вашингтона, и выработать общий подход к возможной эскалации. Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, ЕС готовит меры для ответных действий, но стремится не усугублять ситуацию без необходимости.

    Уже сейчас Евросоюз подготовил список американских товаров на сумму 93 млрд евро, которые могут быть обложены ответными пошлинами после 6 февраля, если переговоры зайдут в тупик. В то же время европейские дипломаты подчеркивают важность сдержанности, напоминая, что ранее Трамп угрожал санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но так и не реализовал эти угрозы.

    В ходе Давосского форума Марк Рютте отметил, что США остаются незаменимым участником НАТО и лидером в вопросах безопасности. Он также подчеркнул, что основной угрозой для Европы остается конфликт на Украине, а не спор вокруг Гренландии.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    25 комментариев


    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой США готовят для Европы ультиматум в Давосе.

    Накануне Bloomberg сообщило, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Кроме того, власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Комментарии (3)
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    В Давосе заметили новый бронированный лимузин Трампа
    В ЕС усомнились в окончательном отказе Трампа от новых пошлин
    Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем
    Грузинские силовики подрались из-за Шуфутинского
    Украинским артистам балета пригрозили за «Лебединое озеро»
    В Татарстане школьник в маске и перчатках напал с ножом на сотрудницу лицея

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации