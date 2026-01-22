Стубб: Запад и Украина начали разработку документов по урегулированию конфликта

Tекст: Вера Басилая

По словам Стубба, Европа, США и Украина разрабатывают пять-семь ключевых документов по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN.

«Я более оптимистично смотрю на мирный процесс. Почему? Потому что теперь я чувствую, что Украина, Соединенные Штаты и Европа на одной стороне», – отметил Стубб.

Ранее он сообщал, что Европа не имеет отдельного плана по урегулированию украинского конфликта, а с США ведется работа над тремя основными инициативами: план из 20 пунктов, гарантии безопасности и программа восстановления Украины.

Президент Финляндии также заявил, что Европе в определенный момент придется начать диалог с Россией по ситуации на Украине на самом высоком уровне.

Стубб добавил, что обсуждение о назначении специального представителя от коалиции европейских стран или ЕС ведется уже более года.

Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией. Правительства Франции и Италии оказывают давление на объединение с целью учреждения поста переговорщика. Дипломаты считают Александера Стубба одним из возможных претендентов.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва настроена на урегулирование конфликта на Украине, а в промедлении виноват Киев.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Европы сохранить «нацистский киевский режим», что Россия считает неприемлемым.