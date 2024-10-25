США направили Украине 1,1 млрд долларов без должной документации

Tекст: Дмитрий Зубарев

США направили Украине 1,1 млрд долларов помощи без надлежащей документации, что вызвало обеспокоенность в возможности нецелевого использования этих средств, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона. Проверка охватила 2,1 млрд долларов, выделенных в 2022 году, и показала, что около 67% этой суммы было предоставлено без необходимых документов и записей, передает ТАСС. Причиной этого стало отсутствие подготовки сотрудников министерства обороны.

Некоторые из этих средств, по данным издания, были использованы не по назначению. В частности, они пошли на закупку топлива и другие расходы для ВМС США в Европе, а не на Украину. В отчете Пентагона указывается, что ошибки возникли из-за необходимости быстро реагировать на конфликт на Украине, что привело к сбоям в системе внутреннего контроля.

Генеральный инспектор Пентагона подчеркивает, что сотрудники ведомства не получили достаточных инструкций и были вынуждены действовать в спешке. Это стало основной причиной неправильного оформления расходов. В отчете отмечается, что необходимость быстрого принятия решений значительно повлияла на качество внутреннего контроля и учетной документации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Вашингтон ожидал от президента Зеленского концепцию перемирия, а не победы, поскольку Запад не готов поддерживать Киев вечно финансово. Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния. США включили в новый пакет помощи Киеву кассетные боеприпасы.