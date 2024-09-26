В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

Tекст: Вера Басилая

Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.