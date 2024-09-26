Байден поручил обучить 18 украинских пилотов на F-16 в 2025 году

Tекст: Алексей Дегтярев

В 2025 году планируется дополнительно обучить еще 18 пилотов, заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Также президент США решил передать киевскому режиму дополнительную батарею ЗРК Patriot и ракеты к ней. Эта батарея должна усилить противовоздушную оборону Украины, подчеркнул он.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии.