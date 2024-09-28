Экс-посол Украины Чалый сообщил, что США ожидали от Зеленского план перемирия, а не победы

Валерий Чалый, бывший посол Украины в Вашингтоне, заявил, что США ожидали от президента Украины Владимира Зеленского план перемирия, а не победы, передает ТАСС. Чалый отметил, что американские эксперты приезжали на Украину, чтобы повлиять на позицию Зеленского в этом вопросе. Западные партнеры, включая США, не готовы продолжать поддержку Украины на уровне 100 млрд долларов ежегодно, что необходимо для баланса с российскими расходами на военные действия.

По мнению Чалого, визит Зеленского в Вашингтон не принес значительных результатов, поскольку США не готовы предоставить Украине дополнительное оружие, как того хотел украинский лидер. Зеленский, встретившись с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис 26 сентября, обсуждал план завершения конфликта, который включал давление на Россию и переговоры по украинскому сценарию. Однако, Зеленский покинул США без разрешения на удары вглубь России западным оружием.

Также стало известно, что США изучат предложенный Киевом план, как заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В то же время Москва критикует так называемую формулу мира, продвигаемую Киевом, как нереалистичную. Президент РФ Владимир Путин озвучил свои условия для урегулирования конфликта, включая вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО, а также отмену всех западных санкций против России.

Ранее журнал Spiegel заявил, что выступление Зеленского на встрече с Трампом было позорным и безрезультатным.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу кандидата в президенты США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, отметив отсутствие взаимопонимания между политиками, особенно по вопросам украинского конфликта.

