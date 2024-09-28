Сенатор Пушков заявил об отсутствии взаимопонимания Трампа и Зеленского по Украине

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что переговоры, которые прошли в Trump Tower в Нью-Йорке, продемонстрировали отсутствие взаимопонимания между лидерами по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

Пушков отметил, что Трамп, после долгих раздумий, согласился на встречу с Зеленским, чтобы не отдавать тему Украины демократам. Несмотря на это, по результатам переговоров, взаимопонимание между американским и украинским лидерами так и не появилось.

«Зеленский и Трамп явно говорят на разных языках», – подчеркнул Пушков.

Кроме того, сенатор упомянул, что Трамп, завершив переговоры с Зеленским, заявил, что узнал многое, однако его убеждение в необходимости завершения конфликта осталось неизменным.

Ранее журнал Spiegel заявил, что выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное.