«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.0 комментариев
Пушков заявил об отсутствии взаимопонимания Трампа и Зеленского по Украине
Сенатор Пушков заявил об отсутствии взаимопонимания Трампа и Зеленского по Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал встречу кандидата в президенты США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, отметив отсутствие взаимопонимания между политиками, особенно по вопросам украинского конфликта.
В своем Telegram-канале он указал, что переговоры, которые прошли в Trump Tower в Нью-Йорке, продемонстрировали отсутствие взаимопонимания между лидерами по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
Пушков отметил, что Трамп, после долгих раздумий, согласился на встречу с Зеленским, чтобы не отдавать тему Украины демократам. Несмотря на это, по результатам переговоров, взаимопонимание между американским и украинским лидерами так и не появилось.
«Зеленский и Трамп явно говорят на разных языках», – подчеркнул Пушков.
Кроме того, сенатор упомянул, что Трамп, завершив переговоры с Зеленским, заявил, что узнал многое, однако его убеждение в необходимости завершения конфликта осталось неизменным.
Ранее журнал Spiegel заявил, что выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное.