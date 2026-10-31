США заявили о необходимости поддерживать контакты с Россией

Рубио: США необходимо поддерживать контакты с Россией ради мира на Украине

Tекст: Вера Басилая

«Чтобы мирно закончить войну на Украине, нужно урегулирование путем переговоров… Как можно добиться урегулирования между Россией и Украиной путем переговоров, если у вас нет возможности говорить и с Россией, и с Украиной?» – заявил Рубио по итогам встречи министров иностранных дел G20 в американской Атланте.

По его словам, Вашингтон и Москва должны поддерживать контакты на определенном уровне из-за риска эскалации, передает РИА «Новости».

«Если оставить все остальное в стороне, США и России всегда важно поддерживать контакты на определенном уровне из-за опасности эскалации в будущем, если, не дай бог, что-то пойдет не так», – сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что на полях министерской встречи обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым возможность встречи лидеров стран на мероприятиях АТЭС в Китае в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал отмену совместного фото на встрече министров иностранных дел стран G20 в США.

Лавров ранее заявил о скором объявлении даты возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби.