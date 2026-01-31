Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом Земли
В труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.
Метеостанция Кербо, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края, стала самой холодной точкой на планете за минувшие сутки, передает ТАСС.
Как сообщили в Гидрометцентре, температура воздуха здесь опустилась до минус 48,5 градуса.
Собеседник агентства уточнил: «Метеостанция Кербо зафиксировала самую низкую за минувшие сутки температуру воздуха на планете – минус 48,5 градуса». Два других рекордных по холоду места также находятся в России – метеостанция Комака в Якутии показала минус 47,9 градуса, а в поселке Шелагонцы температура опустилась до минус 47,3 градуса.
В то же время самые высокие суточные температуры были зафиксированы в Южной Африке и Австралии. В городе Апинктон (ЮАР) столбик термометра поднялся до плюс 40,6 градуса, что стало мировым максимумом. На втором и третьем месте оказались австралийские города Канберра и Аделаида, где было зафиксировано плюс 40,2 и 39,8 градуса соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью в Подмосковье зафиксировали температуру минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в Москве превзойдут по суровости погоду в Хабаровске.
Ранее самые сильные морозы на планете отмечали в трех точках Якутии.