На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до -23°C), утром в воскресенье в Москве ожидается до -19°C, в то время как в Хабаровске будет около -14°C.

Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.