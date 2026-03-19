Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак логотипа в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Французский бренд Yves Saint Laurent, ранее объявивший о приостановке работы на российском рынке, зарегистрировал свой логотип в России, передает ТАСС. Заявка на регистрацию товарного знака была подана в конце марта 2025 года от компании «Ив Сэн-Лоран Парфюмс» из Франции, и касается одного класса международной классификации – парфюмерной продукции.

Роспатент подтвердил, что Yves Saint Laurent оформил права на логотип для товаров под третьим классом МКТУ, куда входят духи, туалетная вода и другая парфюмерия. Несмотря на формальный уход с российского рынка, компания решила закрепить свои права на бренд в России именно в этом сегменте.

Напомним, что в марте 2022 года крупнейшие французские люксовые бренды, включая Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent (входят в группу Kering), а также LVMH, Hermes, Chanel и Cartier, объявили о приостановке деятельности в России. Такое решение было связано с продолжающейся ситуацией на Украине.

