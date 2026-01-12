  • Новость часаРоссийские войска освободили Новобойковское в Запорожской области
    Антон Крылов Антон Крылов Когда закончится эра ремейков

    Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    12 января 2026, 14:19 • Новости дня

    Молдавские операторы уменьшили долю каналов с русской звуковой дорожкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о снижении количества российских телеканалов из-за новых правил в медиазаконодательстве.

    Операторы кабельного телевидения Молдавии сообщили о дополнительном сокращении российских телеканалов в своих сетях, передает ТАСС. Решение связано с введением поправок в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, ограничивающих долю каналов с русской звуковой дорожкой до 30% от общего пакета.

    Оператор Orange на своем сайте объявил о прекращении трансляции 14 телеканалов и удалении русских звуковых дорожек еще на 10 каналах. В числе прекращенных вещание оказались РЕН ТВ International HD, Da Vinci, «Здоровое ТВ», Viju, ТВ 3 International, «Перец International» и другие. Провайдер также сообщил о добавлении 31 нового телеканала, в основном румынских.

    На прошлой неделе другой крупный провайдер Starnet также исключил российские телеканалы. При этом ряд румынских гостелеканалов, а также французский TV5 Monde были законодательно закреплены среди обязательных к размещению на первых позициях в сетке вещания. За несоблюдение этого требования региональные операторы уже получили штрафы.

    Процесс блокировки российских телеканалов в Молдавии ведется поэтапно: еще в 2018 году были запрещены новостные и политические программы из России, а в 2022 году – молдавские телеканалы с российским контентом. Тогда глава Совета по аудиовизуальной информации Лилиана Вицу заявила: «Эти телеканалы практически не освещали ситуацию на Украине, что расценено как пропаганда через молчание».

    Оппозиция и юристы в Молдавии считают действия властей незаконными. МИД России в лице Марии Захаровой квалифицировал такие меры, как ущемление прав национальных меньшинств. Русский язык, по статистике, знают более двух третей граждан страны, но его статус межнационального общения был отменен Конституционным судом в 2018 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии прервали показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания».

    Власти Молдавии усилили борьбу с инакомыслием, используя европейские спецслужбы и западное финансирование.

    Телеведущая Юлия Федорова объявила об уходе с телеканала Exclusiv TV после введения новых законов, усиливающих цензуру и блокировки в молдавском медиапространстве.

    12 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    Комментарии (71)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Стало известно о разработке в России стратосферного беспилотника «Хищник»

    Разработчик рассказал о стратосферном беспилотнике-истребителе «Хищник»

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В России ведется разработка многофункционального стратосферного беспилотника «Хищник», который сможет выполнять миссии на высоте до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

    По его словам, «Хищник» сможет выполнять длительные миссии на больших высотах и частично заменит функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения, рассказал он ТАСС.

    Ключевые характеристики беспилотника включают максимальную скорость до 550 км/ч, дальность полета до 12 тыс. км, рабочую высоту до 15 тыс. м и полезную нагрузку до 500 кг.

    Табунов отметил, что внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения.

    При разработке использовалась технология «монокрыло», которая позволяет увеличить скорость и полезную нагрузку, а также улучшает скрытность аппарата.

    В «Хищник» интегрированы искусственный интеллект и режим 3D-сканирования пространства. Табунов подчеркнул, что беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства.

    «При разработке «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства», – сказал гендиректор компании «Герон».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России. Росреестр сообщил о намерении удвоить число своих дронов. Добровольцы на СВО рассказали о создании «роя дронов» для удара по ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, как российское оружие было улучшено в 2025 году.

    11 января 2026, 16:04 • Новости дня
    В МИД пообещали неотвратимое наказание за атаки Украины на Воронежскую область

    Захарова: Организаторы атаки ВСУ на Воронежскую область понесут наказание

    Tекст: Дарья Григоренко

    Организаторы и исполнители атак Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    МИД России выразил надежду, что профильные международные структуры дадут беспристрастную оценку произошедшему. По словам Захаровой, молчание мирового сообщества в ответ на атаки на российские регионы равносильно пособничеству действиям Киева. В министерстве подчеркнули, что «киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление».

    В заявлении отмечается, что атаки носили террористический характер, их главной целью было максимальное количество гражданских объектов. Под удары попали более десяти многоквартирных домов, столько же частных домов, а также гимназия и несколько административных зданий. Российская сторона решительно осудила данные действия Киева.

    Захарова подчеркнула, что подобные преступления свидетельствуют об агонии киевского режима, который, по ее словам, после провалов на поле боя пытается выместить злобу на мирных жителях России. В МИД России эти действия охарактеризовали как вопиющее проявление терроризма.

    По данным Минобороны, в ночь на 10 января массированной атаке дронов самолетного типа подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа.

    Напомним, в воскресенье глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков дрона в Воронеже на один из частных домов смертельные ранения получила молодая женщина. При атаке дронов на регион пострадали четыре человека, а также повреждения получила Воронежская православная гимназия.

    12 января 2026, 02:55 • Новости дня
    Долг BMW перед покупателем из Подмосковья превысил 400 млн рублей
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Житель Подмосковья, владевший кроссовером X7 немецкого производителя BMW добился взыскания с автоконцерна более 400 млн рублей после того, как ему отказали заменить автомобиль с неисправной вентиляцией сидений.

    Судебный спор между жителем Подмосковья и BMW начался после того, как в купленном в 2021 году за 11 млн рублей кроссовере X7 обнаружилась некорректная работа вентиляции задней части передних сидений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Владелец автомобиля обратился в суд с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль. Представители BMW отказались исполнять судебное решение и выплачивать неустойку в размере стоимости автомобиля, сославшись на уход концерна с российского рынка.

    Претензии покупателя авто дошли до Верховного суда, который поддержал истца и отправил спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

    За время затяжных разбирательств сумма долга BMW продолжила расти из-за начисления законной неустойки. На сегодняшний день, по данным источника, долг BMW перед покупателем превысил 400 млн рублей, а ситуация остается беспрецедентной для российского автопрома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей оказался и BMW. Германский автоконцерн BMW за третий квартал 2025 года получил чистую прибыль в 1,7 млрд евро, что значительно превышает результаты прошлого года.

    12 января 2026, 00:07 • Новости дня
    Путин в День работника прокуратуры напомнил о судьбоносной силе решений
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и сотрудников с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры, напомнив о ключевых чертах личности и профессиональных качествах трудящихся на этом поприще.

    Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником Путин сделал акцент на значимость их труда. Президент напомнил, что профессия прокурора требует глубоких знаний законодательства, умения аргументировать решения, высокой ответственности и принципиальности.

    Эти качества всегда отличали лучших работников прокуратуры, оставаясь ориентиром для молодого поколения.

    «В вашей работе нет, не может быть места формальному, равнодушному отношению к делу. Ведь от решений прокурора зависят судьбы людей, их репутация, вера в справедливость и силу государства», – подчеркнул Путин в праздничном обращении, представленном на сайте Кремля

    Он указал на то, что сотрудники прокуратуры решают широкий круг задач по выявлению, пресечению и предупреждению нарушений закона, отстаивают  и восстанавливают права и интересы граждан, общества и государства, вносят вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, поддерживают гособвинение в судебных инстанциях.

    Президент выразил уверенность, что сотрудники прокуратуры продолжат честно и добросовестно выполнять свои обязанности, оставаясь надежной опорой правопорядка.

    12 января 2026, 00:35 • Новости дня
    Симоньян предположила, почему ВС России не наносят удары по Киеву

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России не наносят ударов по Киеву оттого, что там «наше всё», поделилась мнением главный редактор международной медиагруппы »Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

    «Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше всё. И если это не будет всё завтра опять наше, то будет послезавтра», – сказала она на телеканале «Россия 1».

    Симоньян добавила, что выразила исключительно личное оценочное мнение как журналиста и человека.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что ВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина. Политолог Иван Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником».

    Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и хранилищам горючего, обеспечивающим работу ВПК на Украине, сообщили в Минобороны.


    11 января 2026, 23:10 • Новости дня
    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за саботаж Долиной решения суда

    Адвокат Жорин предупредил об уголовном деле за перенос передачи жилья Дольной

    Tекст: Катерина Туманова

    История с квартирой в Хамовниках для Полины Лурье получила очередную отсрочку из-за отсутствия необходимых документов у представителя Долиной, да и самой певицы в пределах страны, что, по мнению адвоката Сергея Жорина, может обернуться уголовным делом.

    «Если в результате неисполнения решения суда со стороны Долиной Лурье понесет какие-то убытки, она вправе эти убытки компенсировать, взыскать с Долиной. Кроме того, если возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что Долина умышленно уклоняется от исполнения судебного решения, то за это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы России, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность», – пояснил юрист порталу Woman.ru.

    Жорин признался, что сомневается в готовности сторон доводить до этого, однако  «саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», подчеркнул он.

    Напомним, в пятницу, 9 января, защитница Долиной Мария Пухова сообщила, что покупательница квартиры отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Позже Пухова уточнила, что Долина не смогла лично присутствовать на передаче квартиры, так как находится за пределами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры, но в январе Лурье ключи от купленной квартиры так и не получила. Адвокат Лурье обвинила Долину в нарушении процедуры передачи квартиры в Москве, заявив о готовности привлечь приставов к выселению певицы.

    12 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар по кафе и гостинице в Херсонской области, атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина вызвали немало откликов по всему миру, только не в Европе, где привычно отмалчивались, будто ничего, стоящего их внимания, не произошло, что навело посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на предположение о причине подобного.

    «Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, – заявил Мирошник «Известиям».

    Дипломат отметил, что за последние две недели Киев совершил серию террористических актов провокационного характера, задача которых – повлиять на ход переговорного процесса.

    Их задача – постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной, объяснил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    12 января 2026, 01:01 • Новости дня
    Российские военные застигли солдат ВСУ врасплох со стороны минной ограды

    Tекст: Катерина Туманова

    Рядовой Али Хакиров рассказал, как обезвредил мины ВСУ на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника, который не ожидал атаки.

    Стрелок-сапер штурмовой роты Али Хакиров обнаружил минное заграждение на пути наступления и оперативно обезвредил мины, позволив подразделению скрытно выйти к укрепленным позициям ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    «Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские разведчики из 141-й отдельной механизированной бригады по ошибке открыли огонь по своим диверсантам, которые двигались в сторону позиций ВС России. ВСУ по ошибке уничтожили часть 425-го штурмового полка в Запорожской области.


    11 января 2026, 22:20 • Новости дня
    Старейшая жительница России Нафиза Жарылгапова умерла в 111 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Нафиза Жарылгапова из Самарской области была последним человеком в России, который родился до начала Первой мировой войны, о ее смерти сообщил правнук Арслан Дауенов.

    Нафиза Жарылгапова родилась 6 июля 1914 года в Сырымском районе Западно-Казахстанской области, за три недели до начала Первой мировой войны. Ее жизнь прошла через революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну и перестройку, рассказали ГТРК «Самара».

    В конце 1920-х годов семья Жарылгаповой переехала в РСФСР, сначала в Оренбургскую, а затем в Самарскую область. Жизнь она посвятила о семье, вырастив  пятерых детей. Её потомки живут в России и Казахстане.

    Династия Нафизы Жарылгаповой насчитывает 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука. Последние годы жизни она провела в Волжском районе Самарской области, а также поддерживала контакты с родственниками по всей стране.

    Свой 111-й день рождения она отметила среди родных, получив поздравления от официальных лиц. Последние дни провела среди самых близких людей в Уральске.

    При этом в декабря 2025 года сообщалось, что Клавдия Гадючкина, прожившая 114 лет и включенная в пятерку старейших людей планеты, скончалась на 115-м году жизни в Ярославле.

    12 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Сомнолог Полуэктов дал советы по восстановлению сна после долгих выходных

    Tекст: Катерина Туманова

    Есть три главных правила для возвращения к привычному режиму сна после затяжных праздников, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

    «Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты – они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание», – сообщил он РИА «Новости».

    Врач отметил, что физическая активность позднее 22 часов мешает выработке мелатонина, так как в это время начинается «внутренняя ночь». Он подчеркнул, что важно тщательно организовать спальное место: в спальне не должно быть телевизора, чтобы не возникало соблазна смотреть его ночью.

    Освещение должно быть минимальным – не обязательно полной тьмой, но и не слишком светло.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, невролог предупредила о риске «разбитого утра» из-за смартфона. Врач общей практики Олег Борисов рассказал, как мягко вернуться в рабочий режим после праздников. Психолог Хорс рассказал о способах справиться с постновогодней депрессией.

    12 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Экономист Балынин сообщил, при каком условии пенсия вырастет более чем вдвое

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер страховой пенсии по старости в России можно значительно увеличить, если оформить выплаты позднее момента возникновения права на них, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    По словам эксперта, cамая большая прибавка будет в случае, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет – тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.

    «Механизм работает через повышающие коэффициенты, которые применяются одновременно к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и к фиксированной выплате. Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При обращении на три года позже они вырастут до 1,24 и 1,19, на пять лет – до 1,45 и 1,36, на семь лет – до 1,74 и 1,58, а при отсрочке на десять лет – до 2,32 и 2,11 соответственно», – рассказал Балынин «Газете.Ru».

    Он рассчитал, что при 150 ИПК размер страховой пенсии в январе 2026 года может составить 33 098,69 рубля. Если отсрочить оформление на год, выплата увеличится до 35 281,41 рубля, что больше на 7%. Если отсрочка составит три года, пенсия вырастет до 40 563,14 рубля (на 23% больше), при отсрочке на пять лет – до 47 130,48 рубля (на 42% больше), на семь лет – до 56 058,17 рубля (в 1,69 раза больше), а на десять лет – до 74 776,18 рубля (в 2,26 раза больше).

    Экономист отметил, что решение о более позднем обращении за пенсией остается добровольным и зависит от личной пенсионной стратегии гражданина.

    По данным Социального фонда России на 16 декабря 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет 23 530 рублей. При этом уровень выплат у работающих пенсионеров ниже – 21 373 рубля, у неработающих – 24 006 рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года. Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    12 января 2026, 00:20 • Новости дня
    Маркетплейс снял с продажи ветпрепарат после сообщений об отравлениях подростков

    Ozon снял с продажи ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Ozon скрыл препараты с габапентином и временно ограничил их продажу после жалоб на массовые отравления подростков, которые их употребляют ради наркотического эффекта.

    Компания Ozon вынуждена была скрыть некоторые ветеринарные препараты с витрины маркетплейса после сообщений о массовых отравлениях подростков, передает ТАСС.

    В пресс-службе компании отметили, что ведется повторная проверка этих товаров, до  завершения которой препараты временно недоступны для покупки.

    «Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», – сообщили в пресс-службе Ozon.

    Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о случаях массовых отравлений подростков ветеринарными препаратами, приобретенными через маркетплейсы.

    «Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. При этом подростки прямо рассказывают об опыте употребления и «кайфе» в сети», – сообщил Telegram-канал «Москва Сегодня».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года маркетплейсы вынуждены были убрать из ассортимента «освежители для мозга». Подростки массово скупали аромаингаляторы и вдыхали их по аналогии с наркотическими веществами.

    12 января 2026, 05:11 • Новости дня
    Мирошник назвал число расстрелянных ВСУ в Селидово мирных жителей

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек, что привело к массовому бегству населения из прифронтовых районов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Безусловно, это всё зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – сказал он РИА «Новости».

    Посол добавил, что после подобных зверств значительная часть жителей была вынуждена покинуть прифронтовые районы, а на данный момент продолжается работа по подсчету числа выживших.

    Селидово, расположенное примерно в 40 км северо-западнее Донецка, имеет стратегическое значение и было освобождено российскими войсками в октябре 2024 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей. ВСУ убили женщину, бежавшую из Красноармейска. Два мирных жителя получили ранения в конце декабря при атаке ВСУ на Селидово.

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Северная Корея показала подводную аномалию

    Колоссальное достижение под конец 2025 года показала Северная Корея – почти готовую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами. Перед нами не просто очередной военный корабль КНДР, а настоящий технологический прорыв. И кроме того – большая военно-политическая загадка. О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

