Телеведущая в прямом эфире объявила об уходе из-за цензуры на молдавском ТВ

Tекст: Мария Иванова

Телеведущая Юлия Федорова объявила о своем уходе из эфира и закрытии программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV, ссылаясь на цензуру и ограничения свободы слова в Молдавии, передает РИА «Новости».

В прямом эфире она заявила: «К моему величайшему сожалению… Критически мыслящий журналист оказался зажат со всех сторон "демократическим государством". Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю. Цензура для журналистов неприемлема».

Как отмечает издание, канал Exclusiv TV считается близким к оппозиции, а сама передача Федоровой приглашала участников как из оппозиции, так и из числа правящей партии. Ее уход совпал с одобрением правительством Молдавии новых поправок в Кодекс о телевидении и радиовещании. Эти изменения расширяют полномочия Совета по теле- и радиовещанию, вводят жесткие ограничения для онлайн-медиа, а также предусматривают возможность блокировки сайтов, социальных сетей и Telegram-каналов под предлогом борьбы с «дезинформацией».

В рамках новых правил вводится механизм «доверенных информаторов» – специальных структур, которые смогут напрямую жаловаться на «вредоносный» контент. За нарушения предусмотрены штрафы до 200 тыс. леев, что составляет примерно 11 тыс. долларов. Несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии, инициатива была одобрена и, по мнению ряда молдавских юристов, медиаменеджеров и правозащитников, может привести к политически мотивированной цензуре и усилению репрессий против независимых СМИ.

Журналисты и эксперты также отмечают, что власти республики усилили давление на оппозицию и инакомыслящих. В числе репрессивных мер – арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, задержания депутатов в аэропорту Кишинева за визиты в Россию, уголовные дела против оппозиционных политиков, а также попытки ограничить проведение протестов и регистрацию кандидатов на выборах.

В 2023 году в Молдавии уже были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, среди которых ресурсы Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», а также значимые местные телеканалы и интернет-издания. Перед последними выборами в стране заблокировали более 100 Telegram-каналов, что, по мнению экспертов, связано с желанием властей контролировать информационное пространство и ограничить альтернативные точки зрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Кишиневе убрали российский флаг с Международного конгресса виноделия по требованию Киева.

Ранее оппозиционный депутат Марина Таубер выступила с инициативой вернуть молдавские товары на российские прилавки.

На прошлой неделе в центре Кишинева прошла массовая акция против ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), закончившаяся столкновениями с полицией и задержаниями.