В Кишиневе убрали российский флаг с конгресса виноделия по требованию Киева

Tекст: Александра Юдина

Она пояснила, что вопрос удалось решить благодаря усилиям министерства и Национального офиса по вопросам виноградарства и виноделия, что позволило украинской делегации остаться на форуме, передает ТАСС.

Катлабуга отметила, что установка российского флага осуществлялась по протоколу международной организации, а решение убрать российскую символику приняли для сохранения дипломатического баланса.

Владимир Кучеренко из украинской делегации сообщил в социальных сетях, что украинское посольство рекомендовало им покинуть мероприятие, однако позже российскую символику и информационные материалы полностью убрали с площадки.

В работе конгресса в Кишиневе принимают участие более 300 представителей отрасли из 50 государств, которые делятся своими исследованиями и опытом в виноделии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало циничными планы Кишинева по закрытию Русского дома. До этого МИД Молдавии рекомендовал гражданам не ездить в Россию.