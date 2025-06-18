В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.4 комментария
В Кишиневе убрали российский флаг с конгресса виноделия по требованию Киева
Организаторы 46-го Всемирного конгресса виноделия в Молдавии были вынуждены убрать российский флаг после требований представителей Украины, заявила министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.
Она пояснила, что вопрос удалось решить благодаря усилиям министерства и Национального офиса по вопросам виноградарства и виноделия, что позволило украинской делегации остаться на форуме, передает ТАСС.
Катлабуга отметила, что установка российского флага осуществлялась по протоколу международной организации, а решение убрать российскую символику приняли для сохранения дипломатического баланса.
Владимир Кучеренко из украинской делегации сообщил в социальных сетях, что украинское посольство рекомендовало им покинуть мероприятие, однако позже российскую символику и информационные материалы полностью убрали с площадки.
В работе конгресса в Кишиневе принимают участие более 300 представителей отрасли из 50 государств, которые делятся своими исследованиями и опытом в виноделии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало циничными планы Кишинева по закрытию Русского дома. До этого МИД Молдавии рекомендовал гражданам не ездить в Россию.