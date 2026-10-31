30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.0 комментариев
Депутат Европарламента обвинил Германию в конституционном кризисе в Польше
Депутат ЕП Тарчиньский обвинил Германию в кризисе в Польше
Депутат Европейского парламента от Польши Доминик Тарчиньский заявил о причастности Германии к конституционному кризису в Варшаве.
«Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», – цитирует Тарчиньского РИА «Новости».
Парламентарий сообщил, что власти Польши намерены отказаться от безопасных границ в угоду Берлину, который хочет, чтобы нелегальные мигранты проникали в новые страны.
В основе кризиса лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет президент Кароль Навроцкий. Формальным поводом для конфликта стал отказ главы государства утверждать одобренные парламентом кандидатуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.
В тот же день евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.
Бывший польский президент Лех Валенса выразил поддержку действиям правительства по перестановкам в Конституционном суде.