Депутат ЕП Тарчиньский обвинил Германию в кризисе в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», – цитирует Тарчиньского РИА «Новости».

Парламентарий сообщил, что власти Польши намерены отказаться от безопасных границ в угоду Берлину, который хочет, чтобы нелегальные мигранты проникали в новые страны.

В основе кризиса лежит противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром Дональдом Туском и правых консерваторов-евроскептиков, которых представляет президент Кароль Навроцкий. Формальным поводом для конфликта стал отказ главы государства утверждать одобренные парламентом кандидатуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал нынешний кризис вокруг судебной системы в Польше повторением незаконных методов украинских властей.

В тот же день евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.

Бывший польский президент Лех Валенса выразил поддержку действиям правительства по перестановкам в Конституционном суде.