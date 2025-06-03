МИД Молдавии рекомендовал гражданам не ездить в Россию

Власти Молдавии посоветовали жителям избегать поездок в Россию

Tекст: Мария Иванова

МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от «несущественных поездок» в Россию, передает ТАСС.

В заявлении министерство отметило: «МИД и посольство Республики Молдова в Москве рекомендуют воздержаться от несущественных поездок в Российскую Федерацию». Причиной названы усиленные меры безопасности на российской границе и возможная опасность задержаний молдавских граждан.

В свою очередь, в апреле МИД России предупреждал о рисках для россиян при пересечении молдавской границы. Российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что граждане России в Молдавии часто подвергаются длительным и унизительным досмотрам, а несколько десятков человек ежедневно получают отказ во въезде. Также отмечалось, что молдавские власти ограничивают доступ сотрудников российского консульства к задержанным россиянам, что затрудняет оказание необходимой помощи.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году Молдавия выслала десятки российских дипломатов, а в Российском культурном центре в стране остался только один командированный сотрудник. Сокращение дипломатического присутствия серьезно усложнило предоставление консульских услуг молдавским гражданам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало циничными планы Кишинева по закрытию Русского дома. Между тем молдавская оппозиция осудила решение властей закрыть Русский дом в Кишиневе.