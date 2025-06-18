Блок «Победа» попросил возобновить поставки молдавской продукции в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Она выступила во время бизнес-диалога «Россия – Молдавия» в рамках Петербургского международного экономического форума. Таубер подчеркнула, что обращается от имени блока «Победа», фермеров, их семей и всех граждан Молдавии. По ее словам, страна небольшая, но гордая и богатая плодородными почвами, передает ТАСС.

«Хотелось бы обратиться к России, к представителям Российской Федерации, к ее руководству, с просьбой возобновить закупки нашей продукции, открыть инвестиционные программы, обмен опытом, техникой и облегчить нашим производителям доступ на российские рынки», – заявила она.

В числе предложенных мер Таубер упомянула не только поставки сельхозпродукции, но и развитие инвестиционного сотрудничества, обмен технологиями и поддержку молдавских производителей при выходе на российский рынок.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что возвращение к прямым поставкам газа из России позволило бы стране справиться с экономическим кризисом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит газа РФ через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду.