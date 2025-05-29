Tекст: Александра Юдина

Додон заявил, что если бы президент Майя Санду и ее партия не испортили отношения с Россией ради интересов Евросоюза, Кишинев смог бы договориться с Москвой о приемлемых ценах на газ и закупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, принадлежащей «Интер РАО», передает ТАСС.

По его словам, это позволило бы вывести экономику страны из кризиса. Додон отметил, что население Молдавии оказалось в тяжелом положении из-за кризиса, в который, по его мнению, страна была введена действиями Санду и ее политической силы, и теперь вынуждено переплачивать за газ, электроэнергию и коммунальные услуги в несколько раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит газа РФ через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду.