Как отсутствие российского газа изменит Европу

Tекст: Евгений Поздняков

Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении ее министерства энергетики данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне. «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а основными потребителями выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

«В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены ими на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – заявил германский политолог Александр Рар газете ВЗГЛЯД.

«Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы. В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает эксперт.

«На фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит Рар.

По его мнению,

власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в украинские хранилища в рамках гуманитарной помощи.

При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам.

«Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – отмечает Рар.

При этом решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Подача газа в жилые дома также приостановлена.

Что касается Молдавии, то стране удалось «закрыть» потребности в электричестве за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

«Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности.

До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – считает Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

«Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться. В домах высотой до пяти–девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

«Что касается Приднестровья, то тут ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

«Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов.

В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

«По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20–30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться. В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

«Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – подчеркнул он.

«Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – резюмировал Андриевский.