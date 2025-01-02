МИД обвинил США и Киев в прекращении транзита газа через Украину

Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, пишет РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что Киев принял решение о прекращении прокачки газа из России для европейских стран, несмотря на соблюдение Газпромом всех контрактных обязательств.

«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что Киев действует под влиянием геополитических интересов, и главным выгодоприобретателем от ситуации являются США. МИД РФ указывает, что ответственность за прекращение поставок российского газа несут США, «марионеточный киевский режим» и европейские власти, поставившие интересы американской экономики выше благополучия своих граждан.

Как заявлял депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, прекращение транзита газа через Украину стало шоком для стран Евросоюза.

Прекращение транзита российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

Отказ Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.