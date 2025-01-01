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В Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа
Депутат Рады Дубинский назвал вредительством решение Зеленского по транзиту газа
Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Все, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьей о вредительстве. Ее впору вводить снова. От 12 до 15 лет тюрьмы за действия чиновников, которые привели к убыткам государству, экономике, людям», – подчеркнул Дубинский в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
По его словам, отказ от транзита уже привел к росту тарифа на транспортировку содержания газовых сетей на 400%. Дубинский также отметил, что в будущем тарифы могут вырасти еще на 400%, поскольку доход от транзита в размере 800 млн – 1 млрд долларов шел на компенсацию этих расходов.
По мнению парламентария, отказ от транзита российского газа является диверсией, совершенной в интересах американских поставщиков сжиженного газа, которые хотят занять рынок Европейского союза.
Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».
Министерство энергетики Украины в среду сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.