Греческие СМИ: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

Newmoney: Прекращение транзита газа через Украину ударило по рынку ЕС

Tекст: Евгения Караваева

В Греции обратили внимание на остановку транзита российского газа через Украину, передает РИА РИА «Новости» со ссылкой на Newmoney.

Ситуация сложилась в критический момент, когда запасы газа в Европе сокращаются быстрее обычного, что усложняет достижение целей по хранению газа на предстоящий сезон. Ожидается, что перебои с поставками через Украину нанесут серьезный удар по Молдавии, а среди стран ЕС больше всего пострадает Словакия. Венгрия, несмотря на желание сохранить транзит через Украину, продолжит получать российский газ по «Турецкому потоку».

Газпром теряет около 5 млрд долларов ежегодно от продажи газа в Европу через Украину, в то время как Киев лишается примерно 800 млн долларов в год платежей от Москвы.

Европа, стремясь найти альтернативные источники энергии, столкнулась с замедлением экономического роста, ростом инфляции и кризисом стоимости жизни. Особенно сильно это коснулось промышленного будущего Германии. Цены на газ в Европе также растут: голландский газовый контракт подорожал на 1,1%, достигнув 48,4 евро за мегаватт-час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром остановил транзит газа через Украину с 1 января 2025 года из-за окончания договора с «Нафтогазом», что может повлиять на рост цен на газ и вызвать локальные дисбалансы на европейском рынке.