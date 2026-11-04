В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.12 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1073 долларам
Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 1073 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% и составили почти 1073 доллара за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».
Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1084,5 доллара, прибавив 2,3%. К 10:10 мск цена скорректировалась до 1072,9 доллара.
Евросоюз начал отопительный сезон с хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 ноября запасы газа составляли 74,56%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до минимума 2013 года. В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе упали почти до тысячи долларов.
В прошлом месяце они превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.