Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Минпромторг сообщил о плановых поставках препаратов с глюкагоном
Минпромторг анонсировал поставку 23 тыс. упаковок лекарств с глюкагоном
Поставки препаратов с действующим веществом глюкагон, необходимых для людей с диабетом, осуществляются в плановом режиме, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.
В ведомстве рассказали, что снабжение аптек и больниц лекарствами с глюкагоном идет по графику, передает РИА «Новости».
В Минпромторге пояснили, что по состоянию на 2 ноября на складах дистрибьюторов, в медицинских учреждениях и аптеках находилось более 19 тыс. упаковок этого препарата. По данным компании «Ново Нордиск А/С», поставки продолжаются в соответствии с утвержденным планом.
В министерстве добавили, что до конца года в Россию планируется поставить еще около 23 тыс. упаковок указанного лекарства. Ранее в прессе появились сообщения, что препараты с глюкагоном стало сложно найти в отечественных аптеках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор сообщил об отсутствии признаков дефицита успокаивающего препарата «Атаракс» на российском фармацевтическом рынке.
Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о контроле властей за ситуацией с лекарствами во всех регионах.
Кроме того, правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи иностранных медикаментов.