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    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников, от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

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    5 ноября 2026, 12:11 • Новости дня

    Минпромторг сообщил о плановых поставках препаратов с глюкагоном

    Минпромторг анонсировал поставку 23 тыс. упаковок лекарств с глюкагоном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки препаратов с действующим веществом глюкагон, необходимых для людей с диабетом, осуществляются в плановом режиме, сообщили в Министерстве промышленности и торговли.

    В ведомстве рассказали, что снабжение аптек и больниц лекарствами с глюкагоном идет по графику, передает РИА «Новости».

    В Минпромторге пояснили, что по состоянию на 2 ноября на складах дистрибьюторов, в медицинских учреждениях и аптеках находилось более 19 тыс. упаковок этого препарата. По данным компании «Ново Нордиск А/С», поставки продолжаются в соответствии с утвержденным планом.

    В министерстве добавили, что до конца года в Россию планируется поставить еще около 23 тыс. упаковок указанного лекарства. Ранее в прессе появились сообщения, что препараты с глюкагоном стало сложно найти в отечественных аптеках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Росздравнадзор сообщил об отсутствии признаков дефицита успокаивающего препарата «Атаракс» на российском фармацевтическом рынке.

    Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о контроле властей за ситуацией с лекарствами во всех регионах.

    Кроме того, правительство продлило до конца 2025 года особый порядок продажи иностранных медикаментов.

    2 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Мурашко назвал крадущий годы жизни фактор

    Мурашко: Ожирение больше всего влияет на развитие рака и крадет годы жизни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ожирение является главным фактором, влияющим на развитие хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, а также сокращающим продолжительность жизни, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    «Недавно опубликованные сравнительные данные говорят о том, что ожирение больше всего влияет как на развитие хронических неинфекционных заболеваний, так и крадет определенные годы жизни, включая в том числе и развитие онкологических заболеваний», – цитирует РИА «Новости» заявление Мурашко, сделанное в ходе пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

    По словам министра, весь мир уже включился в борьбу с ожирением, и тема лишнего веса остается актуальной в повестке российского здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк сообщил о наличии избыточной массы тела и алиментарного ожирения у 63% населения России.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об изменении отношения в обществе к бодипозитиву. Он назвал дополнительными факторами развития ожирения стресс, модифицированные продукты и проблемы со сном.

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    2 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    Врачи в Архангельске по ошибке констатировали смерть пациента с инфарктом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минздрав Архангельской области инициировал служебную проверку после ошибочного признания мертвым пациента с инфарктом миокарда.

    Жителя Архангельска ошибочно признали умершим после инфаркта миокарда, однако при поступлении в морг у него зафиксировали спонтанное дыхание, передает ТАСС. «К пациенту с инфарктом миокарда была направлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи. По прибытии на место медицинские работники проводили пациенту реанимационные мероприятия на дому более часа, по завершении которых была констатирована смерть», – сообщили агентству в областном Минздраве.

    В ведомстве пояснили, что после обнаружения признаков жизни мужчину экстренно доставили в Первую городскую клиническую больницу. В настоящее время он получает интенсивную терапию, состояние оценивается как крайне тяжелое.

    По факту оказания медицинской помощи проводится служебная проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прокуратура Приморского края сообщила о предстоящем суде над медработником из-за смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

    В январе Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу за ошибочное направление пациентки на магнитно-резонансную томографию.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Врачи обследовали 93 человека после смерти ребенка от менингококка в Татарстане

    Минздрав: В Татарстане врачи обследовали 93 человека из-за случая менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Татарстане 93 человека из 195, контактировавших с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции в Бугульме, прошли обследование, сообщил заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров.

    «На данный момент с участием специалистов, прибывших из Казани, обследовано 93 человека», – заявил Гумаров на совещании в администрации района. Он уточнил, что в непосредственном контакте с девочкой находились 109 человек, передает РИА «Новости».

    Девочка отдыхала в лагере имени Губина, где находились 195 детей. В воскресенье она обратилась в медпункт с жалобами на головную боль и температурой 39,4 градуса. Вечером родители забрали ребенка, а в понедельник девочку госпитализировали, но она умерла.

    По предварительным данным, причиной стала молниеносная форма менингококковой инфекции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Позже стало известно, что врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения заболевания.

    В мае также от менингококковой инфекции в Приморском крае скончался 10-летний мальчик.

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    2 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Россия стала единственной страной со скринингом на семь видов рака

    Онколог Каприн: Россия – единственная страна со скринингом на семь видов рака

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия является единственной страной в мире, где в ходе диспансеризации проводится скрининг на семь видов онкологических заболеваний, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    По словам Каприна, в программу российской диспансеризации включен скрининг семи локализаций рака, в то время как в других странах обычно проверяют только три: колоректальный рак, рак шейки матки и молочной железы, передает РИА «Новости».

    Онколог также отметил, что в России лечение онкопациентов полностью покрывается обязательным медицинским страхованием (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП), а брать плату с пациентов запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал средним возрастом заболеваемости раком в России 65 лет.

    В субботу академик РАН Геннадий Онищенко заявил о наибольшей угрозе онкологических заболеваний для продолжительности жизни людей.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о выявляемости онкологии на ранних стадиях в России на уровне более 62%.

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    3 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на карантин

    Детей и вожатых из лагеря в Татарстане отправили на 10 дней на карантин

    Tекст: Денис Тельманов

    Всех детей и вожатых из лагеря под Бугульмой в Татарстане отправили на 10-дневный карантин после смерти отдыхавшей там девочки, заявил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

    «Самое главное, сейчас все дети и вожатые в течение десяти дней должны находиться на карантине, дома, и по итогам этих десяти дней будет понятно, когда в школу пойдут. Сейчас всех нужно изолировать», – заявил Фаттахов.

    По его словам, достаточно большое число родителей дали согласие на вакцинацию детей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Татарстане 93 человека прошли обследование после контакта с 12-летней девочкой, которая умерла от менингококковой инфекции.

    Врачи Минздрава республики приняли меры для недопущения распространения менингококка.

    Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки после возвращения из детского лагеря.

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    2 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Мурашко назвал три главных вызова в сфере охраны здоровья россиян

    Минздрав назвал старение населения одним из главных вызовов здравоохранению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старение населения, необходимость повышения доступности медпомощи и обеспечение технологического суверенитета стали главными вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    Министр здравоохранения выступил на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». «Наиболее значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан: старение населения (увеличение доли граждан старше трудоспособного возраста), необходимость дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения», – говорится в презентации министра.

    В качестве третьего вызова Мурашко указал обеспечение технологического суверенитета в здравоохранении через производство отечественных лекарств, а также развитие современных медтехнологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении численности специалистов в медицинской отрасли в России более чем на 3,5 тыс. человек.

    На прошлой неделе он назвал сердечно-сосудистые заболевания основной причиной смерти населения России.

    В прошлом месяце министр заявил о роли стресса, модифицированных продуктов и проблем со сном в развитии ожирения.

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    3 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Минздрав Татарстана: Врачи принимают меры для нераспространения менингококка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врачи Минздрава Татарстана принимают все меры для недопущения распространения менингококка, от которого, по предварительным данным, в республике скончалась 12-летняя девочка.

    Врачи Татарстана принимают все меры для недопущения распространения менингококковой инфекции, от которой в лагере имени А. Д. Губина в 10 км от Бугульмы умерла 12-летняя девочка. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минздраве региона.

    Минздрав Татарстана обратил внимание, что инкубационный период при заражении составляет около 10 дней. При этом менингококковая инфекция у большинства людей протекает бессимптомно. В ведомстве отметили, что самая тяжелая форма инфекции характеризуется в том числе повышением температуры и геморрагической сыпью на ногах и ягодицах, потому крайне важно при таких симптомах сразу обратиться к врачу.

    Власти находятся на связи с родителями детей, контактировавших с умершей девочкой в Татарстане.

    «Совместно с коллегами из министерства здравоохранения Республики Татарстан и Роспотребнадзора организованы все необходимые в данной ситуации мероприятия. Компетентные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего. Мы на связи с родителями всех детей», – сообщил глава Бугульминского района Дамир Фаттахов на своей странице во «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что здоровье и безопасность детей остаются в приоритете, и выразил соболезнования семье девочки. Фаттахов также призвал не распространять непроверенную информацию.

    По данным министерства по делам молодежи Татарстана, 1 ноября в лагере имени Губина девочка пожаловалась на головную боль, у нее выявили температуру 39,4, после чего родители забрали ее домой. На следующий день ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. Лениногорская ЦРБ поставила предварительный диагноз – молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена, менингококкцемия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров сообщил о смерти девочки, предположительно, от менингококковой инфекции после возвращения из детского оздоровительного лагеря в Бугульме.

    Ранее в Ульяновске двухлетняя девочка умерла во время ожидания приема педиатра в частной медицинской клинике.

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    3 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан

    Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго с повышенной температурой.

    Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.

    На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.

    В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.

    Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.

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    3 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Главного онколога Минздрава наградили почетной грамотой президента

    Главный онколог Минздрава Каприн награжден почетной грамотой Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный онколог Минздрава Андрей Каприн удостоен почетной грамоты президента России Владимира Путина.

    Награждение состоялось на церемонии закрытия конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило 2 и 3 ноября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о достижении Россией статуса единственной страны со скринингом на семь видов рака.

    В прошлом месяце Андрей Каприн сообщил об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    В сентябре главный онколог Минздрава отметил превышение уровня заболеваемости женщин раком над аналогичным показателем у мужчин.

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    2 ноября 2026, 15:38 • Новости дня
    Голикова сообщила о росте финансирования ОМС почти в 23 раза за 20 лет

    Голикова: Обеспечение программы ОМС за 20 лет возросло почти в 23 раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования за последние 20 лет увеличилось почти в 23 раза и достигло 5 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Объемы финансового обеспечения базовой программы ОМС за этот период возросли почти в 23 раза – с 219 млрд до 5 трлн рублей», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Вице-премьер подчеркнула, что российская система здравоохранения на протяжении двух десятилетий развивается благодаря систематизации и выстраиванию приоритетов, что реализуется через национальные проекты и государственные программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство здравоохранения России сообщило о планах включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    В конце октября Минздрав разработал проект по включению 33 новых методов в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.

    На прошлой неделе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда ОМС на тот же период.

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    2 ноября 2026, 16:32 • Новости дня
    Мурашко анонсировал скорое появление цифровых рецептов в «Максе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В скором времени в национальном мессенджере «Макс» появятся сервисы подписания информированных согласий и цифровой рецепт, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В ближайшее время (в «Максе») станут доступны сервисы подписания информированных согласий, цифровой рецепт», – сказал министр на конгрессе «Национальное здравоохранение – 2026». Его слова приводит ТАСС.

    Кроме того, Мурашко отметил, что более 21 млн граждан России используют «Макс» для записи к врачу и других функций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможности вызова пациентов на прием на основе данных электронных медицинских карт.

    В марте врачам позволили закрывать больничные листы удаленно с помощью национального мессенджера.

    В январе пользователи получили возможность записываться к врачу через мессенджер «Макс».

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    2 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Смертность от Эболы в ДР Конго превысила 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Смертность от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигла 51,6%, сообщил Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве.

    Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло 10 414 человек, количество смертей составило 5 372. Таким образом, показатель смертности вырос до 51,6%, тогда как в отчетах минувшей недели он составлял 48,6%, передает ТАСС.

    В институте уточнили, что значительный рост числа зарегистрированных смертей обусловлен ретроспективной корректировкой данных, которую провели совместно местная группа по обработке информации и команда по борьбе со вспышкой в провинции Итури, а не резким скачком смертности за один день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе вспышки Эболы в Демократической Республике Конго число умерших превысило 5 тыс. человек.

    На прошлой неделе медработник, участвовавший в борьбе с заболеванием, был убит недовольными процедурами местными жителями.

    В начале прошлого месяца количество инфицированных в стране достигло 8,5 тыс. человек.

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    2 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Голикова: Россия к 2030 году должна достичь 80% техносуверенитета в медицине

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия к 2030 году должна достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «К 2030 году мы должны достичь уровня технологического суверенитета в 80%. По итогам 2025 года показатель по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» полностью достигнут», – приводит РИА «Новости» заявление Голиковой, сделанное на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение».

    Вице-премьер подчеркнула, что главным результатом являются не цифры, а появление новых лекарств, медицинских изделий и методов лечения, которые улучшают качество жизни пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель министра здравоохранения Владимир Зеленский сообщил о планах ведомства включить новые методы высокотехнологичной медицинской помощи в систему ОМС.

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков рассказал о появлении цифрового профиля пациента с использованием технологий искусственного интеллекта в 95% медицинских карт граждан к 2030 году.

    На прошлой неделе Министерство здравоохранения России подготовило проект стандарта медицинской помощи взрослым при мозолях.

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    2 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Голикова: В 2026 году в России зарегистрировали 15 жизненно важных лекарств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в 2026 году в стране зарегистрировали 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    По ее словам, в текущем году в России получили регистрацию 15 международных непатентованных наименований препаратов, предназначенных для терапии онкологии, рассеянного склероза и ревматоидного артрита, передает РИА «Новости».

    «Только в 2026 году зарегистрировано 15 международных непатентованных наименований для лечения онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и других заболеваний», – сказала Голикова в ходе пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение 2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В сентябре правительство запланировало расширить перечень важнейших препаратов 13 новыми медикаментами.

    Летом кабинет министров отчитался о регистрации десяти наименований жизненно необходимых лекарств за первые два квартала года.

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    3 ноября 2026, 10:50 • Новости дня
    Центр Гамалеи начал разработку более десяти вакцин от опасных инфекций

    Tекст: Мария Иванова

    Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о разработке более десятка вакцин высокой степени готовности против опасных инфекций.

    Специалисты создают препараты для защиты от заболеваний с пандемическим потенциалом, пишет ТАСС.

    «Сегодня Центр Гамалеи разрабатывает более десятка таких вакцин. Это и новые вакцины против клещевого энцефалита, против оспы обезьян, против конго-крымской лихорадки, против лихорадки Западного Нила и т. д.», – заявил Логунов на конгрессе «Национальное здравоохранение».

    По его словам, в России применяется подход создания вакцинных консервов. Он пояснил, что такие препараты уже на ранних этапах проходят доклинические исследования на приматах, а также первую и вторую фазы клинических испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о планах изучить возможность создания препарата против вируса Шамонда.

    В сентябре Центр Гамалеи приступил к созданию мРНК-вакцины против клещевого энцефалита.

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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