Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Запасы жизненно важных лекарств в России оценили в девять месяцев
Минздрав: Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет девять месяцев
Объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в России рассчитан на девять месяцев, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.
«Нами реализуется комплекс мероприятий по улучшению качества лекарственного обеспечения, и программы региональной льготы приведены в соответствие с перечнем ЖНВЛП», – передает слова Глаголева РИА «Новости».
По его словам, объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на всех этапах дистрибьюторской цепочки составляет девять месяцев благодаря «антидефектурным мерам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав расширил список редких заболеваний.
В субботу ведомство отчиталось об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии дефицита лекарств в России.