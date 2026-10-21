Запасы жизненно важных лекарств в России оценили в девять месяцев

Минздрав: Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет девять месяцев

Tекст: Мария Иванова

«Нами реализуется комплекс мероприятий по улучшению качества лекарственного обеспечения, и программы региональной льготы приведены в соответствие с перечнем ЖНВЛП», – передает слова Глаголева РИА «Новости».

По его словам, объем запасов жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на всех этапах дистрибьюторской цепочки составляет девять месяцев благодаря «антидефектурным мерам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минздрав расширил список редких заболеваний.

В субботу ведомство отчиталось об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин заявил об отсутствии дефицита лекарств в России.