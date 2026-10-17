Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Минздрав отчитался об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака
Препарат против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» прошел первые фазы испытаний
Первая и вторая фазы клинических испытаний нового препарата против рака печени «Гепаторен-МРНЦ» завершились успехом, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата «Гепаторен-МРНЦ“, не имеющего аналогов в мире», – заявил Каприн ТАСС.
По его словам, препарат основан на альбуминовых сферах, меченных радиоактивным изотопом 188Re. Лекарство предназначено для лечения пациентов как с первичным, так и с метастатическим раком печени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака.