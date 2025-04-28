Садовничий: Суперкомпьютер МГУ-270 стал одним из самых мощных в мире

Ректор МГУ назвал университетский суперкомпьютер одним из мощнейших в мире

Tекст: Ирма Каплан

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова имеет самый мощный суперкомпьютер МГУ-270 в России для решения задач искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, система суперкомпьютера МГУ-270, который был запущен в работу 1 сентября 2023 года и обладает производительностью 400 петафлопсов в секунду, полностью заполнена задачами.

«Я рассматривал мировые университетские базы данных и, на мой взгляд, такой мощью супервычислений обладают только два университета в мире. Таким образом, мы лидируем в данном случае», – сказал Садовничий на Дне открытых дверей МГУ.

На первом этапе работы специалисты тестировали систему на экспериментальных вычислениях, после чего МГУ-270 активно задействовали для проектов, связанных с ИИ. Система позволяет выполнять специализированные задачи, не требующие сохранения промежуточных результатов вычислений, что повышает его эффективность в сфере ИИ.

Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, специалисты МГУ и Российского квантового центра разработали первый в России прототип квантового компьютера на 50 кубит, основанный на одиночных холодных атомах рубидия.