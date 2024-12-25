МГУ и Российский квантовый центр создали 50-кубитный компьютер на холодных атомах

Tекст: Мария Иванова

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Российский квантовый центр представили первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах, передает ТАСС. Это достижение стало возможным в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления», которую координирует госкорпорация «Росатом».

Пресс-служба МГУ уточнила, что контрольный эксперимент, который позволил протестировать работу нового суперкомпьютера, был проведен 19 декабря.

«Учеными Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Российского квантового центра создан первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия», – сообщили в университете.

Эта разработка является значительным шагом вперед в области квантовых вычислений в России, подчеркивают специалисты. Использование одиночных нейтральных атомов рубидия позволяет добиться высокой точности и стабильности в вычислениях, что открывает новые перспективы для дальнейшего развития квантовых технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году ученые Росатома совместно с коллегами создали 50-кубитный квантовый компьютер на ионах, что позволило России войти в топ-5 стран, ведущих разработку подобных технологий.

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену.

Между тем Семериков выступил на традиционном уроке «Разговоры о важном», посвященном Дню российской науки.