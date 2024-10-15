Лихачев: Внешние вызовы не повлияли на проекты Росатома

Лихачев: Росатом реализовал проекты несмотря на внешние вызовы и усилил научное развитие

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что несмотря на сложные внешние условия, Росатом не только сохранил основные параметры развития, но и укрепил свои позиции в области научно-технологического прогресса, передает ТАСС.

Лихачев подчеркнул, что в этом году ученые Росатома совместно с коллегами создали 50-кубитный квантовый компьютер на ионах. Это достижение позволило России войти в топ-5 стран, ведущих разработку подобных технологий. Он также добавил, что только Россия и Соединенные Штаты Америки развивают все четыре платформы квантовых вычислений.

По словам Лихачева, значительная работа ведется в области создания сверхмощных вычислительных платформ, включая фотонные направления и современные суперкомпьютеры. Он отметил, что сотрудничество с дружественными странами обеспечит Росатому более 80% зарубежной выручки в 2024 году. Среди успешных проектов Лихачев выделил контракты в Узбекистане, Индии и поставки топлива в Бангладеш и Турцию.

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой Росатома. Лихачев сообщил, что в 2024 году объем инвестиций Росатома составит рекордные 1,5 трлн рублей.