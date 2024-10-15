Лихачев назвал объем инвестиций Росатома в 2024 году

Лихачев сообщил о рекордных инвестициях Росатома в 2024 году

Tекст: Ольга Иванова

Лихачев отметил, что вклад компании в экономику страны продолжает расти, и общий атомный заказ на ближайшие десять лет составляет 52 трлн рублей, сообщает ТАСС.

«Мы наращиваем вклад в экономику страны. Наш атомный заказ, в том числе законтрактованный по многим позициям, на ближайшие десять лет – 52 трлн рублей. Из них большая часть – за пределами контура госкорпорации. Уверен, что в ходе реализации цифра будет увеличена, и мы выйдем на цифру до 100 трлн рублей. Инвестиции [Росатома] имеют сренднегодовой прирост в 31%. Мы вышли на сумму в 1,5 трлн рублей», – рассказал он.

По словам Лихачева, Росатом объединяет более 460 предприятий, работающих в 70 странах по 120 направлениям бизнеса. В 2023 году консолидированная выручка компании превысила 2,6 трлн рублей. В 2024 году ожидается увеличение этого показателя до 3 трлн рублей. Основной вклад в рост выручки вносят новые направления деятельности и активная работа за рубежом.

Планы Росатома также включают выплату налогов и платежей в фонд социального страхования в размере почти 576 млрд рублей. Это подчеркивает важность компании для экономики страны, а также ее вклад в развитие социальной сферы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил успехи госкорпорации «Росатом» и выразил надежду на дальнейшее лидерство в технологической сфере.



На встрече в Калининграде глава Росатома Алексей Лихачев провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.