Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калиниграде
Рабочая встреча главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси прошла в пятницу в Калининграде.
Переговоры длились два часа и проходили в закрытом формате, передает ТАСС.
Гроссии и Лихачев обсудили безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, сообщили в «Росатоме».
Лихачев заявил Гросси, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности станций на фоне военных провокаций ВСУ. Также глава «Роатома» отметил, что МАГАТЭ «быстро и эффективно» отреагировала на угрозы в отношении Курской АЭС и зафиксировала их.
«Дискуссия о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на станциях продолжается», – заявил Лихачев
Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.
Ранее в ходе визита на ЗАЭС Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что градирню станции якобы подожгли снизу при помощи покрышек.