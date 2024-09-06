Лихачев и Гросси провели рабочую встречу в Калиниграде

Переговоры длились два часа и проходили в закрытом формате, передает ТАСС.

Гроссии и Лихачев обсудили безопасность Курской и Запорожской атомных электростанций, сообщили в «Росатоме».

Лихачев заявил Гросси, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности станций на фоне военных провокаций ВСУ. Также глава «Роатома» отметил, что МАГАТЭ «быстро и эффективно» отреагировала на угрозы в отношении Курской АЭС и зафиксировала их.

«Дискуссия о постоянном присутствии экспертов МАГАТЭ на станциях продолжается», – заявил Лихачев

Лихачев также указал главе МАГАТЭ, что Россия ожидает адекватной реакции организации на недавние атаки ВСУ на ЗАЭС.

Ранее в ходе визита на ЗАЭС Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что градирню станции якобы подожгли снизу при помощи покрышек.

