Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.13 комментариев
Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что градирню Запорожской атомной электростанции якобы подожгли снизу при помощи покрышек.
Гросси подчеркнул важность объективных данных для проведения независимых расследований и сохранения авторитета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает телеканал «Звезда».
По его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет. «Эта информация не всегда доступна нам немедленно. Для нас важны точные данные для собственных оценок, чтобы МАГАТЭ оставалось полезным и не политизированным», – заявил он.
В среду в Минобороны сообщили, что в ходе ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС российские саперы нашли иностранные взрывоопасные предметы, принадлежащие украинской армии.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС. По его словам, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС.