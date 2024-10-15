Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росатома

Путин и Лихачев обсудят развитие атомной энергетики и международные проекты Росатома

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин планирует встретиться в Кремле с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, передает ТАСС. Песков сообщил, что Лихачев расскажет о делах корпорации как в рамках внутренней атомной генерации, так и в отношении международных проектов.

Он отметил, что Росатом является одной из лидирующих атомных корпораций в мире и управляет коллективом, состоящим из сотен тысяч сотрудников. Поэтому работа этой компании находится под пристальным вниманием главы государства.

Также Песков подчеркнул, что другие встречи президента будут закрытыми. Алексей Лихачев обычно принимает участие в мероприятиях, связанных с развитием атомной отрасли в России или запуском крупных проектов атомных электростанций за рубежом.

Последняя публичная встреча Лихачева и Путина состоялась в августе прошлого года, когда глава Росатома доложил президенту о важных экономических показателях и научных разработках компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил успехи госкорпорации «Росатом» и выразил надежду на дальнейшее лидерство в технологической сфере.

На встрече в Калининграде глава «Росатома» Алексей Лихачев провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.