Безработица в России достигла исторического минимума

ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня безработицы в России до рекордных значений

Tекст: Мария Иванова

В марте уровень безработицы в стране сохранился на минимальных значениях за почти 35 лет, передает ВЦИОМ. Индекс аналитического центра составил минус 45 пунктов.

На данный момент уровень незанятости населения составляет составил 2,2%, при этом, что естественный уровень безработицы оценивается в 4-5%.

У 76% респондентов в окружении нет знакомых, потерявших работу за последний месяц.

О проблемах с трудоустройством чаще сообщали граждане с плохим материальным положением – 39% против 12% в обеспеченной группе. В мегаполисах этот показатель достигает 27-29%, тогда как в малых городах и селах он равен 22%.

На фоне европейских государств Россия стала безоговорочным лидером по низкому уровню незанятости. Страна опережает Соединенные Штаты Америки с показателем 4,3% и Китай, где он составляет 5,2%.

Российский рынок труда прошел путь от массовой безработицы к высокой занятости. Теперь главной задачей становится использование текущей ситуации для активного роста производительности, отмечает ВЦИОМ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин сообщил о самом низком уровне данного показателя среди государств G20.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил достижение исторического минимума на отечественном рынке труда.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о пользе небольшого роста безработицы для перестройки экономики.